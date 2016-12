Peste 20 de distribuitori de medicamente au stopat livrările către spitale

Peste 20 de distribuitori de medicamente au sistat livrările către mai multe spitale din ţară, avînd în vedere datoriile de peste un miliard de lei pe care unităţile sanitare le au către companiile distribuitoare de medicamente, a declarat preşedintele Asociaţiei Distribuitorilor de Medicamente din România (ADMR), Viorel Vasile. Şeful ADMR a precizat că fiecare distribuitor are politica sa şi dacă un furnizor are de încasat o sumă foarte mare de bani de la anumite spitale, este normal să sisteze livrările. Autorităţile nu au dat niciun semn clar că aceste datorii ar putea fi plătite şi sistarea livrărilor este singura soluţie pentru unii distribuitori. De asemenea, unii distribuitori de medicamente au sistat livrările şi către farmacii. “S-au sistat livrările şi către farmaciile rău-platnice. Nu ştim exact care este numărul acestora, însă sînt farmacii care nu mai primesc medicamente, întrucît nu şi-au achitat plăţile către distribuitori”, a mai spus preşedintele ADMR. Ministrul Săntăţii, dr. Ion Bazac, a precizat, săptămîna trecută, că nu va achita datoriile pe care le au spitalele la furnizorii de produse sanitare şi către distribuitorii de medicamente, întrucît aceste restanţe sînt acumulate în anii anteriori, majoritatea în afara bugetului aprobat. Şi la Constanţa, trei spitale înregistrează datorii către furnizori, din anul 2008, cu termen de plată depăşit. Directorul medical al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate din Constanţa, dr. Mihaela Vrînceanu, a declarat că este vorba despre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, care are datorii de 3288 mii lei, Spitalul Orăşenesc Cernavodă, care are restanţe de 499,58 mii lei şi Spitalul de Recuperare din Eforie Nord care are datorii de 16,37 mii lei. Zilele trecute, managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Ion Niculescu, anunţase că sînt deja furnizori care au renunţat să mai onoreze comenzile, motiv pentru care, atît medicii, cît şi pacienţii au venit cu medicamente şi materiale sanitare de acasă. În cazul a 47 de spitale, obligaţiile financiare proveneau din angajamente efectuate peste prevederile bugetare aprobate, deci cu încălcarea prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002. Echipe mixte ale Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor începe, săptămîna viitoare, controale la peste 40 de spitale care înregistrează restanţe acumulate în afara bugetului aprobat. De asemenea, din 5 iulie, toate unităţile sanitare vor fi obligate să afişeze pe portalul www. e-sanatate.ro toate cheltuielile publice, precum şi execuţia bugetară.