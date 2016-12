Peste 20 de militari americani, răniţi în timpul unor exerciţii la o bază din California

Douăzeci şi doi de puşcaşi marini şi marinari au fost răniţi ieri, într-o bază militară, în deşertul din sudul Californiei, după ce un sistem de stingere a incendiilor s-a declanşat în timpul unor exerciţii militare, au declarat oficiali citaţi de ziarul New York Times în pagina electronică. Potrivit publicaţiei, accidentul a avut loc în interiorul unei amfibii de asalt, la Centrul de luptă al Corpului puşcaşilor marini la sol din forţele aeriene din Twentynine Palms, la est de Los Angeles, a anunţat Corpul puşcaşilor marini (US Marine Corps). Unii dintre puşcaşii şi marinarii răniţi au fost conduşi la spital să primească îngrijiri pentru că au inhalat substanţe care întârzie focul şi se aflau într-o stare stabilă, potrivit aceleiaşi surse. Viaţa niciunuia dintre răniţi nu este în pericol, a declarat căpitanul Maureen T. Krebs, o purtătoare de cuvânt a US Marine Corps. Vehiculul în care a avut loc accidentul arată ca un tanc şi este folosit pentru a transporta trupe de pe nave pe uscat.