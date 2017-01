Peste 200 de vârstnici, sărbătoriţi de Primărie

Ca în fiecare lună, Primăria Constanţa a acordat pensionarilor din municipiu care sărbătoresc 80 de ani de viaţă şi cuplurilor care celebrează 50 de ani de la căsătorie câte 300 de lei şi câte o floare. Evenimentul s-a desfăşurat vineri, în sala de spectacole a Teatrului de Operă şi Balet Oleg Danovski, unde, într-o atmosferă relaxată, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a premiat o parte dintre cei 127 de vârstnici care, în decembrie, au împlinit venerabila vârstă de 80 de ani şi cele 75 de cupluri care au atins jumătate de veac de comuniune cu partenerul de viaţă. Mazăre le-a urat celor peste 200 de vârstnici prezenţi „La mulţi ani” şi „Sărbători fericite”, pentru că se apropie sărbătoarea Crăciunului. Primarul le-a mai dorit şi o bătrâneţe lipsită de greutăţi, deşi ele sunt aduse de valul portocaliu de la centru. „Cât mai puţine greutăţi să se simtă de la Bucureşti pentru că, de acolo, doar belele vin. Am rămas singurul care mai dă, pentru că restul iau. Se iau pensii, se iau salarii... etc. E adevărat că unii mai cârâie şi mă întreabă de ce îi ajutăm doar pe bătrâni, dar am dat şi case pentru tineri. Ăia de la Bucureşti doar ne iau”, a spus Mazăre, adăugând că de zece ani vine să premieze vârstnicii care au construit Constanţa. „La fel şi fel de evenimente, sindrofii, comisii, comitete, cum le place celor cu funcţii multe, eu nu mă duc, dar vin de fiecare dată să vă spun „La mulţi ani!”, le-a mai spus primarul celor prezenţi.