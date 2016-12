Peste 2.000 de candidaţi şi-au depus dosarul pentru titularizare

În perioada 9-19 iunie, a avut loc înscrierea candidaţilor pentru concursul de titularizare 2009. Şi-au depus dosarele 2.363 de cadre didactice care vor trebui să-şi valideze fişele pînă pe 9 iulie (14 iulie pentru cei din seriile curente). „Este posibil ca, după validare, numărul candidaţilor să se modifice. În acest an sînt trei centre de concurs, însă din cauza numărului mare de participanţi, pe lîngă acestea, au mai fost alocate nişte unităţi de învăţămînt din vecinătatea lor care vor prelua surplusul de candidaţi”, a declarat preşedintele comisiei judeţene de titularizare, prof. Liliana Timofte. Cele trei centre sînt: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (plus Şcoala nr. 2 Constanţa) la care au fost repartizaţi 767 de candidaţi, Şcoala „Ferdinand” Constanţa (plus Şcoala „Ciprian Porumbescu”) unde sînt repartizaţi 712 candidaţi şi Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru I. Cuza” (plus Liceul Teoretic „Blaga” şi Şcoala nr. 16 Constanţa) unde sînt repartizaţi 884 de candidaţi. Probele practice ale concursului de titularizare se vor susţine pe 10 şi 13 iulie, iar proba scrisă va avea loc pe 15 iulie. „Începînd cu 22 iulie, în funcţie de notele obţinute, candidaţii vor fi repartizaţi la catedre în şedinţe publice. Succesiunea în care se repartizează candidaţii în cele trei etape de mobilitate (titularizare, detaşare la cerere şi suplinire) se află afişată la centrele de concurs principale”, a precizat Liliana Timofte. Pentru acest an Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a scos la concurs 2.606 posturi. Dintre acestea, 510 sînt titularizabile, iar 2.096 sînt posturi netitularizabile vacante/rezervate. Din cele 510 posturi, 188 sînt în mediul urban şi 322 în mediul rural. Cele 2.096 posturi cuprind: 1.762 posturi vacante (din care 552 complete şi 1.210 incomplete) şi 334 posturi rezervate (din care 226 complete şi 108 incomplete). Cele 552 posturi sînt 356 în mediul urban şi 196 în mediul rural. Din cele 226 posturi rezervate complete, 174 sînt în mediul urban şi 52 în mediul rural.