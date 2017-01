Peste 2.000 de oameni s-au rugat la un portret al lui Arsenie Boca despre care se spune că plânge

Un tablou care îl înfăţişează pe părintele Arsenie Boca, aflat într-o troiţă din curtea unui localnic din Puşcaşi, judeţul Vaslui, a devenit loc de pelerinaj pentru mii de credincioşi din întreaga ţară, după ce s-a răspândit informaţia că din ochiul stâng al călugărului ar curge lacrimi. Peste 2.000 de credincioşi din ţară s-au rugat, în ultimele două zile, la portretul părintelui, reprezentanţii bisericii afirmând că tabloul va fi expertizat pentru a se vedea dacă este "o minune". "Eu am fost prima care am văzut cum îi şiroiau lacrimi din ochi, a doua zi după Sfântul Gheorghe, în timp ce mă rugam în troiţă. M-am dus repede la o vecină să-i dau de veste, însă mi-a spus că sunt nebună. Abia apoi, când a venit şi ea, s-a convins că ceea ce am văzut eu este adevărat", a declarat Veronica Rusu, localnica în curtea căreia se află troiţa. Un credincios care a venit de la zeci de kilometri distanţă pentru a se ruga crede că este o "minune a lui Dumnezeu". "Am venit să mă rog, la cei 75 de ani ai mei, pentru sănătatea mea şi a copiilor. Cred că este minunea lui Dumnezeu", a afirmat Alexa Bulai. Un localnic care asista de pe margine la mulţimea de oameni veniţi să se roage la portret crede însă că este "ceva suspect". "Este o problemă de gândit cu această icoană care plânge, ceva suspect. Dumnezeu ştie ce o fi. A fost preotul de aici, de la noi din sat şi a spus că o să o ducă la o expertiză să vadă dacă este adevărată minunea", a spus Vasile Macovei. Printre cei care s-au rugat la tabloul care îl înfăţişează pe Arsenie Boca au fost şi copii, dar şi persoane cu handicap. În cursul după-amiezii de astăzi a ajuns la Puşcaşi şi protopopul de Vaslui, care a intrat în troiţă, s-a uitat şi apoi a plecat, fiind foarte reţinut în declaraţii. Tabloul care îl înfăţişează pe călugărul Arsenie Boca a ajuns în troiţa din Puşcaşi în ziua de Sfântul Gheorghe, în 23 aprilie, după ce fusese cumpărat de către un localnic, cu ceva timp în urmă, de la Mănăstirea Lainici, judeţul Gorj. Arsenie Boca s-a născut în 1910, iar pentru convingerile sale a fost arestat, torturat de fosta Securitate şi apoi alungat de la mănăstire în timpul regimului comunist. Părintele Arsenie Boca a murit în 28 noiembrie 1989 şi nu a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română.