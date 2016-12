Peste 200.000 de turişti pe litoral

Staţiunile de la malul mării s-au transformat într-un adevărat furnicar în acest sfârşit de săptămână, când 200.000 de turişti au ales să-şi petreacă weekend-ul pe litoral. Potrivit operatorilor de turism, acesta a fost cel mai aglomerat sfârşit de săptămână al sezonului estival, iar unităţile de cazare au funcţionat la capacitate maximă. Dacă în sudul litoralului s-au mai putut găsi doar câteva camere libere, în Mamaia, gradul de ocupare a fost de 100%. Cel puţin 35.000 de turişti au optat pentru această staţiune, în timp ce locuri de cazare sunt în jur de 23.000. „Nu am mai întâlnit de mult timp aşa mare aglomeraţie pe drumurile din staţiunile de pe litoral, iar în Mamaia nici nu se poate circula şi, ca de fiecare dată, aceasta a atras cei mai mulţi turişti, datorită spectacolelor care se organizează şi distracţiei din cluburi”, a declarat preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. Totodată, acesta a mai precizat că, deşi numărul turiştilor înregistraţi în unităţile de cazare din Mamaia a fost de 35.000, totalul lor a fost mult mai mare. „În jur de 40.000 de oameni au fost în acest weekend în staţiunea Mamaia, dacă ţinem cont de faptul că sunt foarte multe familii care vin şi cu copii, care nu sunt înregistraţi la hoteluri, datorită facilităţilor de cazare care le sunt oferite. Nu există familie care să nu fie însoţită de cel puţin un copil. Ar trebui să-i mai punem la socoteală şi pe cei care au prieteni cazaţi la hoteluri şi într-o cameră de două persoane stau patru sau pe cei care petrec până dimineaţa în cluburi, după care se duc direct pe plajă, fără să se mai cazeze”, a mai adăugat Bucovală. La aceştia se mai adaugă şi turiştii cazaţi „la negru“. Deşi numărul lor este greu de cuantificat, foarte mulţi aleg să închirieze camere în vilele şi apartamentele persoanelor fizice care stau pe marginea drumului cu cheile în mână, în aşteptarea clienţilor. Dar chiar şi aceste unităţi au rămas fără locuri libere în weekendul care tocmai a trecut. În schimb, proprietarii de pensiuni le-au oferit turiştilor alternative. Cei care au vrut cu orice preţ să-şi petreacă weekend-ul la mare, aşteptându-se la faptul că nu vor mai găsi locuri de cazare, şi-au luat corturile cu ei, pentru a avea siguranţa că nu vor înnopta sub cerul liber. Iar unora dintre ei chiar le-au fost de folos. Proprietarii de vile, rămaşi fără camere neocupate, au pus la dispoziţia turiştilor curţile pentru a-şi putea întinde corturile, în felul acesta având acces la utilităţi. Cazarea „la negru“ nu reprezintă însă cea mai bună variantă. Numărul turiştilor nemulţumiţi de condiţiile care le sunt oferite creşte de la an la an. Mulţi se plâng de camere insalubre şi de băi mizerabile. „Am găsit pe internet pozele unui apartament care arăta foarte frumos. Dar pozele erau făcute imediat după ce a fost renovat, iar lucrul acesta se întâmplase cu mai mulţi ani în urmă. Timp în care sute de turişti au fost cazaţi acolo şi au făcut ravagii. Dar nici proprietarii nu îşi dau interesul. Curăţenia lasă de dorit. Am găsit gresie spartă în care ne-am fi putut tăia, paturi rupte, lenjerii murdare, iar de toalete şi cabine de duş nici nu mai pot vorbi”, a mărturisit o ieşeancă nemulţumită de locul de cazare.

Reprezentanţii din turism precizează că, până pe 22 august, Mamaia va funcţiona la capacitate maximă. Nici luna septembrie nu se anunţă a fi una cu puţini turişti, mai ales că preţurile la cazare vor înregistra scăderi. Încă de pe acum, foarte multe pachete turistice care fac parte din oferta programului „Litoralul pentru toţi” au fost achiziţionate, iar numărul agenţiilor de turism care au epuizat deja toate locurile din hoteluri pentru prima săptămână din toamnă este foarte mare.