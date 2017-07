Peste 20.700 de români au murit în luna mai

17:52:04 / 10 Iulie 2017

Si nu ne pune pe ganduri ?

Dintre cei care au murit , in proportie de 90% s-a murit din cauza unor boli , ori netratate , ori tratate in dorul lelii , chiar diagnosticate in stadiul terminal . Au murit si copii nevaccinati , dar si tineri , de cancer , de TBC , de boli de inima , de boli de nutritie etc. Au murit multi romani in accidente de circulatie etc. In concluzie , nu dam bani pentru sanatate , drumuri , scoala , cercetare , aparare s.a. , dar bine ca avem sute de mii de popalai si calugari , care traiesc bine , ca le platim gras locurile de ,,munca'', ei doar avand misiunea de ne ingroapa ...