Peste 230 de angajaţi MAI judecați pentru corupţie

Corupția la nivel înalt este reflectată în bilanțul Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), care și-a analizat activitatea pe anul trecut și a numărat peste 230 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) trimişi în judecată în dosare instrumentate sub coordonarea procurorilor Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcției Naționale Anticorupție (DNA) şi Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Potrivit DGA, în 2014, instituția a pus sub acuzare 1.603 persoane, cu 35% mai multe decât în anul precedent. Dintre acestea, 236 sunt angajaţi ai MAI, 31 având funcţii de conducere şi 205 de execuţie. Ofiţerii de poliţie judiciară ai DGA au făcut, anul trecut, cercetări în 2.414 dosare şi s-a început urmărirea penală în 1.023 de cazuri, dintre care 183 sunt instrumentate sub coordonarea procurorilor DNA, 35 sub coordonarea DIICOT şi 805 de către procurori ai structurilor teritoriale ale Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În ceea ce priveşte măsurile preventive, au fost arestate 251 de persoane, dintre care 37 la domiciliu. Totodată, în 31 de dosare s-a hotărât controlul judiciar asupra unor inculpaţi. Poliţiştii DGA au făcut, în 2014, 141 de acţiuni de prindere în flagrant, care au vizat 158 de persoane cercetate pentru fapte de corupţie sau asimilate.