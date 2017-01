Peste 24.000 de studenţi la Universitatea „Ovidius”

În ciuda numărului mic de candidaţi înregistrat, în acest an, la admiterea la facultăţile din întreaga ţară, la Universitatea „Ovidius” Constanţa, peste 24.000 de studenţi se pregătesc pentru începerea noului an universitar. „În condiţiile în care numărul de candidaţi a scăzut în întreaga ţară, Universitatea „Ovidius” are surpriza de a înregistra un număr mare de studenţi. Faţă de anul trecut, numărul studenţilor a crescut cu aproximativ 3.000”, a declarat rectorul instituţiei de învăţământ constănţene, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Din cei 24.000 de studenţi, 6.893 sunt în primul an, 1.600 sunt în primul an la masterat şi 160 sunt în primul an la studii doctorale. De asemenea, la nivelul universităţii constănţene sunt înregistraţi 800 de studenţi străini. „Începem noul an universitar cu un nou corp de clădire în campusul vechi, cu o nouă aulă, în zona Bibliotecii universitare, cu 300 de locuri şi suntem în curs de a definitiva lucrările la biblioteca virtuală”, a declarat prof. univ. dr. Victor Ciupină. Pentru anul universitar 2010-2011, conducerea universităţii a pus la dispoziţia candidaţilor 46 de domenii de licenţă, cu 75 de programe, 78 de programe de studii de masterat şi opt şcoli doctorale. Pe viitor, reprezentanţii instituţiei de învăţământ doresc ridicarea unei Capele Universitare, care va fi folosită de studenţii Facultăţii de Teologie pentru a-şi efectua practica.