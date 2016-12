Peste 25 de constănțeni cu fracturi, luxații, entorse

În 18 ianuarie, în doar câteva ore, mai exact în aproximativ 4 ore, nu mai puțin de 25 de constănțeni au alunecat pe gheață și și-au cauzat diferite luxații, entorse sau chiar fracturi. Au ajuns să ceară ajutor medicilor ortopezi de la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța. ”Pur și simplu m-am dezechilibrat și am căzut. M-am sprijinit în mână. La impactul cu solul am simțit o mare durere. Mi-am dat seama că e ceva în neregulă pentru că durerea a persistat. Nu după mult timp s-a și umflat. Stau să intru la doctor să văd ce s-a întâmplat”, a spus un bărbat care aștepta la ușa cabinetului medical. Nu era singurul. Un altul s-a plâns, la fel, că a alunecat, recunoscând că nu purta o încălțăminte adecvată pentru vremea de afară. ”Aveam adidași în picioare. Am alunecat, am căzut pe spate și m-am lovit rău la mână. Cred că o am ruptă”, a spus tânărul. Medicii așteaptă și alți căzuți, mai ales că meteorologii anunță temperaturi cu minus în multe zile de aici înainte, iar solul este acoperit cu un strat de gheață și zăpadă. Sfaturile pe care specialiștii le dau sunt să nu iasă din casă dacă nu au încălțăminte cu talpă antiderapantă, iar dacă nu au, să-și procure dispozitive speciale care se aplică pe talpă. Acestea se găsesc în unități sanitare cu materiale sanitare sau chiar în unele farmacii.