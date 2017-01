Peste 2,5 tone de droguri și mii de bancnote falsificate confiscate de polițiști!

În perioada 24 iunie - 7 iulie, polițiștii din întreaga țară au luat parte la 39 de acțiuni pentru anihilarea unor rețele specializate în infracțiuni de criminalitate organizată. Iar capturile au fost cu adevărat impresionante! În urma operațiunilor, oamenii legii au ridicat peste 2,5 tone de droguri, cântare, grindere, țigări, alcool, arme, aparatură electronică și aproape 2.000 de bancnote de 50 de euro falsificate. În dosarele în care sunt cercetate 176 de persoane au fost derulate 137 de percheziții ce au vizat atât imobilele suspecților, cât și mașinile folosite pentru comiterea faptelor. La capătul descinderilor, 46 de indivizi au fost reținuți sau arestați preventiv, iar alți zece au fost puși sub control judiciar. De asemenea, au fost confiscate diverse sume de bani - 360.000 de lei, 6.000 de euro, 350 de dolari, 279.000 de forinți. În plus, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate s-a pus sechestru asupra a patru apartamente și a unui autoturism. La acţiunile desfăşurate au participat 375 de poliţişti din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate.

Amintim că, la finele lunii iunie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și polițiștii au descoperit în Portul Constanța nu mai puțin de 2,5 tone de cocaină! Pentru a așeza informația în context, este cea mai mare cantitate confiscată vreodată în România de autorități și printre cele mai importante descoperiri de acest gen din Europa, ceea ce face din operațiunea "Globetrotter" (numele de cod dat acțiunii) una dintre cele mai dure lovituri date la nivel internațional rețelelor specializate în traficul de droguri! Valoarea de piață a stupefiantelor ce au o puritate de peste 90% este una cu adevărat amețitoare - aproximativ 625.000.000 de euro!

Ancheta în urma căreia au fost descoperite cele 2.500 de kilograme de cocaină a durat o jumătate de an, timp în care anchetatorii români au colaborat cu Drug Enforcement Administration, din Statele Unite ale Americii, și cu Guardia Civil, din Spania. Peste 150 de polițiști români, din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) și Direcția de Operațiuni Speciale, au lucrat în acest dosar, sub coordonarea DIICOT, în ultimele șase luni fiind trimiși investigatori sub acoperire și montată aparatură de înregistrare în spații din Portul Constanța și la un depozit din zona Eforie.

