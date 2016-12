Peste 250 de cercetători din toată lumea se vor întâlni la Universitatea ”Ovidius”

Asociația de Studii Americane din România și Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) vor găzdui anul viitor Conferința Asociației Europene de Studii Americane (EAAS). Acest eveniment, care are loc o dată la doi ani într-o țară europeană, este unul de mare anvergură academică, fiind organizat în premieră în România, între 22 și 25 aprilie 2016. ”Aceste conferințe, extrem de mari, care au între 250 și 400 de participanți, se organizează din doi în doi ani în câte un oraș universitar. Anul trecut, în 2014, a avut loc la Haga, în 2012 la Izmir, iar în 2010 la Dublin. Acum vine rândul Constanței, iar în 2018 se va desfășura la Londra. Am propus UOC pentru a fi gazdă a acestui eveniment în 2012. Este o cinste și o onoare pentru noi că Boardul European a acceptat să organizăm această conferință la Constanța”, a precizat prof. univ. dr. în cadrul Facultății de Litere a UOC, Adina Ciugureanu. Potrivit ei, în cadrul UOC se fac de 10 ani Studii americane de licență în limba engleză, la Facultatea de Litere. De asemenea, există și un master de Studii anglo-americane, iar din 2006, UOC dispune de un Centru de Informare și Resurse ”American Corner”, în cadrul bibliotecii aflate în Campus. Programul „American Corner“ în România are scopul de a promova înțelegerea și cooperarea între SUA și România, biblioteca fiind subvenționată de Direcția Culturală a Ambasadei Americii. Revenind la conferința care va avea loc în 2016, ea va reuni câteva sute de universitari și cercetători din Europa și Statele Unite. Conceput ca o analiză multi și interdisciplinară a textelor, practicilor și demersurilor metodologice politice, sociale și culturale din Statele Unite, evenimentul aduce laolaltă filologi, istorici, experți în studii culturale și științe sociale care vor pune în evidență prin dezbateri critice complexitatea și diversitatea fenomenelor sociale, culturale și politice din spațiul american. ”Temele care se vor discuta sunt variate - studii feministe, de gen, arhitectură, istorie, științe politice, cultură urbană, artă - tot ce ține de cultura americană”, a spus prof. univ. dr. Adina Ciugureanu. Pentru mai multe detalii legate de conferință, puteți accesa site-ul http://eaas2016.org/.