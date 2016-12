Peste 250 de universităţi din lume, la Constanţa

Dorinţa de a beneficia de cea mai bună pregătire universitară, dar şi posibilitatea ca, după finalizarea studiilor, să-şi poată găsi un loc de muncă în altă ţară (de obicei cu un salariu mult mai mare decât în România), îi îndeamnă pe tot mai mulţi liceeni români să aleagă învăţământul superior de peste hotare. Pentru a veni în sprijinul tinerilor constănţeni, dar nu numai, interesaţi de studiul în străinătate, reprezentanţii Integral Grup (companie cu 20 de ani experienţă în consultanţa pentru studii în străinătate) organizează, pe 16 octombrie, în Constanţa, târgul educaţional pentru studii în străinătate „World Education”. „În 2009, la Bucureşti, a avut loc primul târg „World Education”. De atunci, anual, am organizat trei târguri la Bucureşti, pentru liceeni şi studenţi. Aceasta este prima ediţie pe care o organizăm în afara capitalei României, şi am ales Constanţa pentru că am avut un număr mare de elevi de la liceele şi facultăţile de aici care au participat, până acum, la acţiunile noastre” a declarat coordonatorul proiectului din cadrul Integral Grup, Svetlan Danev. Proiectul are parteneriate cu peste 250 de universităţi şi şcoli din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Elveţia, Olanda, Danemarca, Grecia, Spania şi Italia.

CONSILIERE GRATUITĂ PENTRU TINERI Faţă de restul târgurilor de profil organizate în ţară, pe lângă informaţiile despre universităţile prezente, participanţii vor putea asista şi la seminarii specializate de consultanţă pentru pregătirea documentelor necesare aplicării la o universitate din străinătate, precum şi pentru aflarea mai multor informaţii privind modalităţile de finanţare a studiilor. Potrivit coordonatorului proiectului, odată cu aderarea României la UE, numărul tinerilor români care au plecat să studieze în alte state a crescut considerabil. „Dacă luăm numai cazul universităţilor din Marea Britanie, în 2007, erau înregistraţi doar 80 de studenţi, pentru ca, în 2009, numărul acestora să ajungă la 1.700. Pentru anul universitar 2012-2013 sunt înregistraţi 2.552 de studenţi din România, care a intrat în top zece privind numărul de studenţi în Marea Britanie”, a spus Svetlan Danev. El a precizat că, în acest an, numărul aplicaţiilor depuse va rămâne stabil, însă numărul cererilor acceptate de universităţile britanice va fi mai mic. Principalele motive pentru care tot mai puţin români vor deveni studenţi în Marea Britanie le reprezintă rezultatele proaste la Bacalaureat şi scrisorile de motivaţie copiate de pe internet. Înregistrarea participanţilor (elevi de liceu şi studenţi interesaţi să urmeze un program de master în străinătate) la târg este gratuită şi se poate face on-line pe www.worldeducation.ro, unde pot fi găsite şi mai multe informaţii despre program şi universităţile prezente. „Înscrierea nu este obligatorie, însă, în acest fel, participanţii nu mai aşteaptă la cozi şi sunt duşi exact la standurile de unde doresc să afle informaţii”, a mai spus Svetlan Danev.