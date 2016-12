Peste 2.600 de noi disponibilizări au fost anunţate în ultima săptămînă

Chiar dacă în ultimele luni, piaţa muncii a reuşit să treacă peste şocul crizei economice, puţini sînt românii care pot garanta pentru slujbele lor. Ţinînd cont de faptul că de la o zi la alta tot mai multe sînt firmele care trag obloanele şi îşi trimit salariaţii în şomaj, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) schimbă periodic statisticile despre nivelul de ocupare pe 2009. Reprezentanţii instituţiei susţin că, dacă la sfîrşitul lunii aprilie erau puţin peste 20.000 de salariaţi trecuţi pe lista disponibilizărilor, numărul acestora a crescut cu peste 2.600 în ultima săptămînă, ceea ce înseamnă că aproape 27.000 de români vor fi şomeri cu acte în regulă. Potrivit ANOFM, cele mai multe locuri de muncă vor fi pierdute în Bucureşti (5.848), Prahova (2.433), Timiş (1.764), Braşov (1.422), Teleorman (1.386), Argeş (1.207), Cluj (1.033), Gorj (820), Ialomiţa (720), Dolj (709), Bacău (666) şi Arad (663). În total, 270 de societăţi comerciale au anunţat că vor face disponibilizări, cele mai multe fiind din Bucureşti (28) şi Timiş (18), Cluj şi Prahova (cîte 14), Braşov (13), Arad (12), Argeş (11), Gorj, Bihor şi Vrancea (cîte 10). Domeniile din care urmează să fie disponibilizate mai multe posturi sînt fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente (2.552), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.201), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (1.447), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (1.266), fabricarea echipamentelor electrice (1.179), fabricarea de mobilă (1.125) şi învăţămînt (1.089). Totodată, cele mai multe disponibilizări sînt anunţate în luna mai - 12.964, alte 8.804 de posturi ar putea fi disponibilizate în iunie, 3.506 în iulie, 304 în septembrie şi 20 în octombrie. Cum judeţul nostru a reuşit să se menţină în top la capitolul şomaj crescut încă de toamna trecută, iar angajatorii au început sezonul estival cu o ofertă de muncă peste aşteptări, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) au numai motive de mulţumire. \"La noi sînt înregistrate numai concedierile colective, însă chiar şi aşa situaţia este mult mai bună decît în alte zone ale ţării. A fost doar acea perioadă de la sfîrşitul anului 2008 şi primăvara acestui an, însă lucrurile au revenit la normal, ba chiar s-au îmbunătăţit, mai ales că în aprilie am avut o rată a şomajului care a scăzut cu 0,3% faţă de martie. De două zile nu am primit nicio notificare de concediere, dar sperăm ca această situaţie să se regăsească şi în perioada următoare. Cu cele 1.690 de slujbe puse la bătaie după Bursă, dar şi cu slujbele vacante, avem toate şansele să ţinem rata şomajului la un nivel redus\", a declarat purtătorul de cuvînt al AJOFM Constanţa, Gabriela Spătaru.