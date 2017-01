Peste 300 de participanţi la Crosul “1 Decembrie”

Crosul “1 Decembrie” a fost, ieri, una dintre manifestările desfăşurate în Constanţa cu ocazia Zilei Naţionale a României. Cea de-a noua ediţia a întrecerii, organizată de Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa, în colaborare cu Direcţia pentru Sport, Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Poliţia Rutieră, a reunit la start peste 300 de participanţi de toate vîrstele pe care organizatorii i-au răsplătit la sosire cu cîte un tricou. În plus, primii trei clasaţi la feminin şi masculin au fost premiaţi cu diplome, medalii şi bani - la feminin: locul I - Elena Sabău (cîştigătoare şi la ediţia trecută); locul al II-lea - Cristina Chiriţă; locul al III-lea - Elena Urîtu; - la masculin: locul I - Bogdan Ofiţeru (cîştigătorul ultimelor trei ediţii); locul al II-lea - Răzvan Nicola; locul al III-lea - Bogdan Ţucă. „Mă bucur foarte mult că vremea a ţinut cu noi, pentru că, de obicei, la această dată aveam parte de o vreme mai mohorîtă. Pentru mine este a treia ediţie pe care o cîştig şi cu siguranţă voi fi şi la anul la start”, a spus Bogdan Ofiţeru, cel care a trecut primul linia de sosire. „A fost un traseu mai uşor decît cel de anul trecut. Eu fac atletism de şase ani aşa că nu am întîmpinat foarte multe probleme”, a declarat cîştigătoarea de la feminin, Elena Sabău. De altfel, întrecerea nu a fost ocolită nici de persoanele vîrstnice, printre cei care au ajuns la linia de sosire numărîndu-se şi Veronica Negreanu, în vîrstă de 78 de ani, una dintre participantele cu ştate vechi la această întrecere. „Particip în fiecare an la acest cros, iar înainte de a veni aici am fost la Crosul Unirii de la Alba-Iulia, unde am ocupat locul I la categoria 75-78 de ani. Sper să fiu prezentă şi la anul”, a spus Veronica Negreanu.