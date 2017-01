Peste 3.000 de constănţeni au o locuinţă

11:19:05 / 27 Decembrie 2013

nu sunt de acord!

nu sunt de acord cu numele cartierului,ce vina are renumitul savant?sa i se schimbe numele in FERENTARI de Constanta si o rugaminte pt. jandarmi:patrulati dupa ora 23.00 si mai mergeti si pe jos nu in masina ca tiganu se ascunde dupa colt si ciind trece masina o zbugheste in alta directie si apropos mai vizitati si aleiile dintre blocurile vecine cu tiganii acolo se petrec lucruri care sunt in contradictie cu,codul penal ca doar noi platim taxe nu boratii di FERENTARII de Constanta in rest sper ca pastaie sa nu mai vina de unde este iar cel care ia dat ideia(Stan) sa se duca dupa el la dracu amindoi