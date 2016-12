Peste 3.000 de constănţeni, în pericol de inundaţie

În toamna lui 2013, locuitorii comunei Independenţa au fost la un pas de un nou val de inundaţii. Locuinţele au scăpat de furia apelor datorită investiţiei privind reabilitarea canalului de ape pluviale, dar şi a intervenţiei prompte a angajaţilor Primăriei pentru reabilitarea temporară a digului din imediata apropiere a canalului de irigaţii. „Problemele au început să apară acum doi sau trei ani, când am descoperit că ţeava de un metru diametru fusese scoasă din pământ pe bucăţi. Practic, hoţii au săpat pe verticală şi au scos conducta din pământ pe bucăţi. Urmare a reaşezării solului, digul de protecţie din apropierea canalului de irigaţii a început să se surpe. În ultimii ani au fost dislocate câteva sute de tone de pământ. Încă din 2012 am înştiinţat autorităţile de faptul că locuitorii comunei sunt puşi în pericol din cauza surpării respectivului dig de protecţie, ba chiar am încercat să rezolvăm problema prin astuparea celor două căi de acces cu două capace de beton. Acestea au fost singurele lucrări. Cei de la Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (SNIF) nu s-au interesat deloc de starea digului, deşi este proprietatea lor”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că, din cauza nepăsării celor de la SNIF, în toamna anului 2013, locuitorii comunei au fost puşi în pericol. „În urma ploilor din septembrie 2013, când cantitatea de precipitaţii a fost foarte mare, improvizaţia pe care am făcut-o a cedat. Norocul nostru a fost că nu a căzut o cantitate mare de precipitaţii într-un timp foarte scurt. Dacă se întâmpla aşa ceva, probabil că am fi vorbit de zeci de case inundate”, a spus Gâscan. El a precizat că a înştiinţat din nou autorităţile de problema digului. „Singurii care ne-au venit în ajutor au fost cei de la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL). Noi am făcut din nou o lucrare provizorie printr-un aport de aproximativ 250 de tone de pământ, după ce ABADL a consolidat zona cu folie impermeabilă şi 500 de saci cu nisip. Şi de această dată, cei de la SNIF ne-au spus că nu au bani şi că, dacă vrem, putem face noi lucrarea. Cum fonduri nu avem în bugetul local, singura soluţie este aceea ca SNIF să obţină de la Guvern fondurile necesare pentru reabilitarea integrală a digului”, a afirmat primarul.