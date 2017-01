Peste 3.000 de oameni s-au înscris on-line în PSD

Preşedintele CN al PSD, Adrian Năstase, susţine că peste 3.000 de persoane s-au înscris online în PSD. Liderul PSD recunoaşte, într-un răspuns acordat unui cititor pe blogul său, că înscrierea online în partid este o procedură care nu este încă foarte bine pusă la punct. „Înscrierea online e un proces încă nerafinat suficient (în sensul că, în prezent, are loc doar înscrierea într-o bază de date, urmând ca datele să fie preluate de către organizaţiile de bază pentru a da un feed-back). Am cerut ca acest proces de prelucrare a datelor să se facă mai rapid (e un pas nou care, ca orice pas nou, are inerente greutăţi)“, scrie Năstase pe blog. Procedura de înscriere în PSD prin intermediul internetului a fost o măsură luată de Victor Ponta în urmă cu două luni, pentru a marca politica de deschidere a partidului, în special către tineri. Social-democraţii şi-au promovat iniţiativa prin anunţuri publicitare în ziare şi pe site-uri.