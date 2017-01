Peste 33.000 de pomi de Crăciun, scoşi la vânzare de Romsilva

Peste 33.000 de pomi de Crăciun sunt scoşi la vânzare de Romsilva pentru Sărbătorile de Iarnă din acest an, dintre care 21.476 de brazi. Preţurile de vânzare către populaţie şi agenţi economici sunt aceleaşi cu cele din 2014. Astfel, brazii cu înălţime între 0,7 şi 1,3 metri costă 20 de lei, iar cei cu înălţime între 2,01 şi trei metri sunt 30 de lei. De asemenea, preţurile la molizi variază de la 10 lei pentru cei cu înălţimea între 0,7 şi 1,3 m la 20 de lei pentru cei cu înălţimea între 2,01 şi 3 metri. Toate preţurile sunt fără TVA. Reprezentanții Romsilva au precizat că solicitările pentru exemplare cu înălţimi mai mari de trei metri sunt considerate comenzi speciale, iar preţul se aprobă de fiecare direcţie silvică în parte, pornind de la tariful minim de 20 de lei pe metru. Pomii de Crăciun sunt valorificaţi de direcţiile silvice din cadrul regiei, prin ocoalele silvice din subordine. Romsilva administrează aproximativ 3,2 milioane de hectare de fond forestier proprietate publică a statului, respectiv 49% din fondul forestier naţional. ”Recoltarea pomilor se va face din regenerările naturale cu o densitate excesivă, prin efectuarea de operaţiuni culturale ce au ca scop crearea unor arborete durabile, ce urmăresc promovarea speciilor adaptate condiţiilor staţionale, precum şi din culturi specializate de unde se recoltează an de an pomi de Crăciun, în vederea satisfacerii nevoilor populaţiei în perioada Sărbătorilor de Iarnă”, potrivit reprezentanților Romsilva.

În fiecare an, necesarul de brazi pentru Crăciun este acoperit nu numai de oferta Romsilva, dar și de agenții comerciali care aduc pomi din import și de proprietari privați de păduri. Pe de altă parte, hipermarketurile și magazinele de bricolaj sau de mobilă vând pomi de iarnă din import, dar la prețuri mult mai ridicate decât cele de pe piața locală. Cei mai mulți brazi din import vin din Danemarca, Ungaria, Germania și Polonia, dar și din Olanda, Austria și Italia, la prețuri medii de aproximativ 25 de euro. Pentru evitarea tăierilor ilegale şi a comerţului ilegal cu pomi de Crăciun, Romsilva, Poliţia, Jandarmeria şi Gărzile Forestiere fac împreună controale în fondul forestier, pe drumurile publice, precum şi în locurile de vânzare, unde sunt verificaţi atât pomii din producţia internă, cât şi cei aduşi din import.