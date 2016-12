Peste 350 de salvamari, cu ochii pe turişti

Oficial, sezonul estival a început de ceva vreme, însă salvamarii n-au avut prea mult de lucru. Pe de o parte, pentru că vremea a fost înşelătoare, ploaia fiind unul din factorii care au împiedicat turiştii să facă prea multă plajă, şi, pe de altă parte, pentru că apa Mării Negre a fost mai rece şi prea puţini turişti s-au încumetat să o testeze. Totuşi, în ultimele zile, temperaturile au crescut simţitor şi deja meteorologii au anunţat zile de caniculă. Weekend-ul ce tocmai s-a încheiat a fost cel mai aglomerat de la începutul verii, unul dintre motive fiind şi faptul că turiştii au profitat de minivacanţa de Rusalii, care a avut inclusă şi ziua de ieri, declarată zi liberă. Apa mării a fost perfectă pentru îmbăiere, iar temperatura din aer a permis turiştilor veniţi pe litoral să obţină un bronz uniform.

100 DE SALVAMARI ÎN MAMAIA Ca în fiecare an, salvamarii sunt cei care au grijă ca turiştii să nu se avânte prea mult în mare. În ciuda unui buget limitat, care an de an a fost alocat cu întârziere, tinerii la început de drum în viaţă sunt doritori să practice această meserie frumoasă. Dovadă că, în fiecare an, sunt multe cereri pentru cursurile de salvamar organizate de Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România (ANSPSR). În acest an, 350 de salvamari supraveghează plajele litoralului românesc, număr aproximativ egal cu cel de anul trecut. Dintre aceştia, 100 sunt împărţiţi în staţiunea Mamaia. Coordonatorul celor care se avântă în valurile mării, Gabi Culea, a declarat că numărul „oamenilor mării” variază de la an la an şi partea bună este că nu se înregistrează creşteri sau scăderi semnificative care le-ar putea afecta activitatea. „ANSPSR are 12 salvamari angajaţi permanent, ceilalţi, de obicei tineri, vin şi pleacă, unul din motive fiind faptul este un job temporar”, a declarat Culea.

PATRU SECTOARE DE PLAJĂ Dacă, până anul trecut, staţiunea era împărţită în trei sectoare de plajă, acum, pentru că Mamaia este în plină dezvoltare, sunt patru sectoare. Coordonatorul salvamarilor a declarat că, în ultimii ani, zona de nord a staţiunii s-a dezvoltat foarte mult şi, drept urmare, acolo s-a format sectorul de nord sau sectorul patru de plajă - de la hotel Savoy până la Tabăra Năvodari. Împărţirea staţiunii se face de la intrarea în Mamaia: sectorul de sud se întinde de la Aqua Magic până la Cazino, sectorul doi - de la pasarela pietonală până la Hotel Rex, iar sectorul trei - de la Hotel Rex până la Hotel Savoy. „De câţiva ani, în nordul staţiunii Mamaia au apărut cluburi şi zona a început să fie frecventată de tot mai mulţi turişti. Este posibil să fim nevoiţi să suplimentăm numărul salvamarilor dacă zona de nord a staţiunii se va dezvolta în continuare. Noi oricum în permanenţă avem tineri care se pregătesc să devină salvamari. Nu vom duce lipsă de oameni”, a declarat Culea.