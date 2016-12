Peste 3.500 de salariaţi feroviari vor fi pensionaţi în acest an

După luni întregi în care atît sindicatele din calea ferată, cît şi Ministerul Transporturilor, s-au contrat pe marginea disponibilizării istorice a celor peste 12.000 de feroviari, se pare că \"părţile beligerante\" au ajuns la un compromis. În urma discuţiilor cu ministrul Radu Berceanu, sindicaliştii au accepat pensionarea a circa 3.700 de salariaţi feroviari pe parcursul acestui an. \"Nu a fost o negociere efectivă. În discuţii s-a dorit să se ştie punctul de vedere al ministrului şi cel al sindicatelor. Nu este deschis conflictul de muncă, am amînat pentru un anumit timp depunerea materialelor pentru conflict. Noi am sesizat ministrului Radu Berceanu că există un scurt-circuit între minister şi confederaţiile sindicale\", a spus liderul Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare-Comercial, Gheorghe Popa. Acesta a adăugat că, din cei 3.500 - 3.700 de pensionari, peste 900 sînt feroviari de la CFR Călători, 1.300 de la CFR Marfă şi 1.400 de la CFR Infrastructură. Popa a subliniat că, într-o prima fază, vor fi pensionaţi 920 de salariaţi de la CFR Călători, dintre care 150 din filiale. Cei care îndeplinesc condiţiile vor fi pensionaţi în 30 de zile. De asemenea, Radu Berceanu a declarat că s-a discutat punerea în practică a reducerii cheltuielilor, a orelor suplimentare şi a lucrului în zilele de sîmbătă şi dumincă. În plus, acesta a precizat că va avea convorbiri cu directorii CFR Marfă, CFR Infrastructură şi CFR Călători. \"Primul pas care trebuie făcut este ca cei care sînt pensionari să-şi vadă de pensie. Trebuie să mergem pe o soluţie combinată şi să diminuăm cheltuielile\", a declarat Berceanu. Totodată, sindicatele feroviare au convenit, ieri, cu Radu Berceanu, în cadrul unei întîlniri a unor lideri PD-L cu liderii Confederaţiei Sindicale Meridian, să amîne procedurile de deschidere a conflictului de muncă şi să înceapă negocierile. \"Noi cerem semnarea unui Contract Colectiv de Muncă în care sîntem de acord cu îngheţarea salariilor pe anul 2009, cu blocarea posturilor vacante precum şi cu suspendarea unor sporuri: cel de utilizare a unei limbi străine, cel de doctorat şi cel pentru muncă suplimentară sistematică. Cerem Ministerului Transporturilor să renunţe la disponibilizări pentru că este forţă de muncă ce este calificată pe un domeniu care, pe piaţa muncii, nu şi-ar găsi un loc de muncă\", a afirmat Popa. El a adăugat că sindicatul său este de acord cu pensionarea la limită de vîrstă a personalului la iniţiativa unităţii astfel încît să nu se ajungă la cumulul între pensie şi salariu. În schimb, a declarat că nu susţine pensionarea celor care au dreptul la pensionare anticipată datorită grupelor de muncă deoarece cuantumul pensiei acestora ar fi mai mic decît cel pentru pensionarea la limită de vârstă. Pe de altă parte, Popa a spus că agreează mutarea de personal între cele trei unităţi implicate în transportul feroviar astfel încît să fie evitate disponibilizările.