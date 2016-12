Peste 35.000 de locuinţe vor fi reabilitate termic pînă la sfîrşitul anului

Ministerul Dezvoltării estimează că, pînă la sfîrşitul anului, vor fi reabilitate termic peste 35.000 de apartamente, ţinta iniţială, pentru care au fost alocate fonduri, fiind de 43.000 de apartamente, a declarat, ieri, secretarul de stat în instituţie, Ioan Andreica. \"Toate licitaţiile au început în trimestrul trei. Aveam în vedere 43.000 de apartamente şi credem că peste 35.000 se vor finaliza pînă la sfîrşitul anului\", a declarat Andreica. El a spus că una dintre problemele privind derularea programului este legată de contribuţia populaţiei. Lucrările sînt finanţate de proprietarii clădirilor - 20% din costuri, de Ministerul Dezvoltării - 50% şi de autorităţile locale - 30%. Pe de altă parte, el a arătat că sînt cazuri însă, mai ales în Bucureşti, în care autorităţile locale \"au exagerat cu largheţea\" şi au finanţat şi partea asociaţiilor, fără să facă o analiză a veniturilor proprietarilor. \"Acest lucru dă apă la moară la ceilalţi şi toţi cetăţenii o să ceară să facem doar cu bani de la stat\", a adăugat oficialul. Andreica a adăugat că, în România, trebuie reabilitate termic trei milioane de apartamente, suma necesară în acest sens fiind de zece miliarde de euro, conform unei evaluări a ministerului.

Bugetul necesar pentru reabilitarea unei locuinţe este de 2.000-3.000 de euro, departe de cît sînt dispuşi să plătească proprietarii. \"Cei mai mulţi români sînt dispuşi să aloce pentru mărirea performanţei energetice a locuinţei sub 200 de euro\", a declarat Cristian Erbaşu, preşedintele Patronatului Societăţilor din Construcţii, citînd rezultatele unui sondaj realizat la nivel naţional. Prezent la Romania Construct Forum, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din România, Claudiu Georgescu, a spus că acest program ar trebui să aibă o importanţă egală cu proiectele care vizează construcţia de autostrăzi. Pe de altă parte, Valentin Petrescu, preşedintele Patronatului Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă, a reiterat că firmele pe care le reprezintă sînt nemulţumite de derularea acestui program. \"Programul merge cu paşi de melc şi greşiţi de multe ori\", a spus Petrescu. El a adăugat că producătorii nu au fost consultaţi de minister, iar \"intenţiile de colaborare au fost zero\". Andreica a spus că ministerul pe care îl reprezintă se află în grafic cu toate programele de investiţii promovate şi că pentru lucrările de reabilitare termică statul nu are nicio datorie, fiind cu plăţile la zi. El a răspuns astfel, remarcilor făcute de Marcel Bărbuţ, directorul general al Adeplast, potrivit cărora statul are restanţe la plata materialelor şi lucrărilor aferente programului de reabilitare termică