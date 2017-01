Peste 360.000 de persoane vizează funcţii în administraţia publică locală

Pentru alegerile locale din 1 iunie au depus liste cu candidaţi 53 de partide politice, alianţe şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinînd minorităţilor naţionale, fiind înscrise la Birourile de circumscripţie 362.440 de candidaturi în toată ţara. 4.275 de persoane au intrat în cursa electorală ca independenţi, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). Dintre partidele şi alianţele politice care au intrat în campanie, 44 au depus liste complete. Cei înscrişi în lupta electorală din acest an vor încerca să ocupe cele 44.917 de posturi publice stabilite prin lege. Potrivit Legii 215/2001, sînt disputate de către partide şi candidaţi independenţi 42 de mandate de preşedinţi de consilii judeţene, 1.393 de mandate de consilieri judeţeni, 40.299, de consilieri locali şi 3.183, de primari. Pentru aceste funcţii s-au înscris la Birourile de circumscripţie 362.440 de candidaturi, cu aprox. 40 de mii mai puţin decît în campania anterioară. Pentru preşedinţia consiliilor judeţene au intrat în campanie 456 de oameni politici sau independenţi. Este pentru prima dată după Revoluţie cînd alegerea preşedintelui de consiliu judeţean se va face prin vot uninominal, într-un singur tur de scrutin. Consilierii locali şi judeţeni vor fi votaţi pe liste de partid, ca şi în 2004. Pentru aceste alegeri s-a stabilit că o persoană nu poate candida în acelaşi timp pentru primar şi preşedinte de consiliu judeţean. O eventuală alegere în ambele funcţii ar declanşa alegeri locale anticipate. În plus, s-a introdus şi posibilitatea candidatului independent de a se înscrie în cursa pentru şefia consiliului judeţean. Cele 1.393 de mandate de consilieri judeţeni vor fi disputate de 18.878 de persoane, iar cele 40.299 de mandate de consilieri locali, 323.963 de candidaţi. Cele 103 funcţii de primar de municipiu, 217, de oraş, 2.857, de comună şi şase, de sectoare ale Capitalei, sînt rîvnite de 19.143 de persoane. Campania electorală a debutat pe 2 mai şi se va încheia pe 31 mai, la ora 7.00, începînd cu această dată fiind interzisă propaganda electorală, afişarea, lansarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, potrivit deciziei BEC. Primul tur de scrutin se va desfăşura pe 1 iunie, în cele 17.301 secţii de votare amenajate în toată ţara. Al doilea tur de scrutin va avea loc pe 15 iunie, în localităţile şi judeţele în care funcţia de primar sau preşedinte al consiliului judeţean nu a fost tranşată prin votul de pe 1 iunie. În acest an, alegerile locale se vor desfăşura conform Legii 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi Legii 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 67/2004, a Legii administraţiei publice locale 215/2001 şi a Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Cei care vor veghea la buna desfăşurare a scrutinului din 1 iunie sînt membrii Biroului Electoral Central. Biroul este completat cu reprezentanţii partidelor politice, din acesta făcînd parte membri desemnaţi de PSD, PNL, PC, PRM, PD-L, UDMR, PNG-CD şi PNŢCD.