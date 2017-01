Peste 40 de costume aparţinînd Shakirei, la licitaţie în scopuri caritabile

Peste 40 de costume purtate de starul columbian Shakira în timpul turneului Oral Fixation, susţinut în 2007, au fost scose la licitaţie pe un site de Internet, fondurile obţinute urmînd să fie folosite pentru construcţia unei şcoli în Columbia. Printre articolele scoase la licitaţie se numără o fustă de culoare mov cu şiraguri de corali, o rochie roşie cu un decolteu adînc şi o bustieră albastră inscripţionată cu sloganul “For Those Who Love to Rock”. Licitaţia a fost deschisă pe site-ul eBay şi se va încheia pe 10 februarie, fondurile strînse urmînd să fie folosite de fundaţia caritabilă Bare Feet, înfiinţată de Shakira, pentru construcţia unei şcoli în Columbia.

Cîştigătoare a două premii Grammy, fondatoare a unei organizaţii pentru ajutorarea copiilor săraci din Columbia, Shakira a donat în repetate rînduri sume importante de bani în beneficiul populaţiei sărace din America Latină. În septembrie 2007, Shakira a anunţat că va dona 40 de milioane de dolari pentru victimele unui cutremur din Peru şi pentru cele ale unui uragan din Nicaragua. Autoarea hitului “Hips Don\'t Lie” a mai anunţat că va dona, pe parcursul a trei ani, suma de cinci milioane de dolari în beneficiul copiilor din regiune, unde 40% din populaţie este săracă.