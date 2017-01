Peste 40 de marinari români abandonaţi în ape străine

Cinci nave aparţinând aceluiaşi armator - Furtrans - sunt abandonate, la ora actuală, în diferite porturi ale lumii. La bordul lor se află peste 40 de marinari români care au rămas cu salariile neplătite de câteva luni bune. „Furtrans este o companie veche, care a intrat demult în atenţia noastră. Am mai avut probleme cu ea: au fost navigatori care s-au angajat printr-o firmă de crewing ce a intrat în mari datorii după ce a trebuit să le plătească salariile restante pentru că armatorul a refuzat să facă acest lucru”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Navigatorilor (ITF) România, Adrian Mihălcioiu. Unii dintre marinari nu şi-au primit banii de trei luni şi se află pe vase abandonate în Malta sau Muntenegru. Au rămas fără alimente, fără combustibil, fără apă. Problema cea mai mare este că navigatorii nu sunt membri de sindicat, iar ITF şi SLN nu mai au posibilitatea de a-i ajuta. Costurile implicate de un eventual proces deschis împotriva armatorului sunt extrem de mari. Pot ajunge chiar şi la 60.000 de euro. „Reluăm, pe această cale, apelul nostru către navigatori. Chiar dacă nu sunt membri de sindicat, ei ni se pot adresa pentru a verifica situaţia în care se află armatorul înainte de a semna contractul şi de a pleca în voiaj. Aceste informaţii sunt gratuite şi absolut necesare pentru evitarea unor situaţii de acest gen. Nici noi, nici ITF nu ne mai putem implica în cazurile marinarilor nemembri de sindicat. Costurile pe care le suportăm sunt mult prea mari”, a afirmat Mihălcioiu. Potrivit lui, cotizaţia la SLN este modică şi nu s-a modificat de zece ani. Astfel, pentru nebrevetaţi, cotizaţia ajunge la 70 de dolari pe an; ofiţerii plătesc 100 de dolari pe an, iar comandaţii şi şefii mecanici plătesc 150 de dolari pe an. „Trebuie să conştientizeze riscurile la care se expun semnând contracte cu armatori despre care nu ştiu nimic şi plecând în voiaje fără a avea calitatea de membru SLN. Sunt complet descoperiţi în faţa pericolelor. Noi nu ne îmbogăţim şi nu trăim de pe urma acestor cotizaţii. Peste 85% din fondurile noastre vin de la ITF”, a afirmat Mihălcioiu.