Peste 4.000 de permise de conducere reţinute în 2012

În intervalul 1 ianuarie - 27 decembrie 2012, în judeţul Constanţa au fost înregistrate 1.260 de accidente rutiere, cu 83 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Statisticile Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) arată că, în urma evenimentelor rutiere produse în 2012, 85 de persoane şi-au pierdut viaţa (cu două mai puţine faţă de 2011) şi alte 1.475 au fost rănite (în scădere cu 97 faţă de anul trecut). Potrivit statisticii, în 2012, poliţiştii de la Rutieră au aplicat 87.929 de sancţiuni contravenţionale şi au reţinut 4.278 de permise de conducere: 470 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 781 pentru depăşirea limitei legale de viteză, 919 pentru depăşiri neregulamentare, 615 pentru neacordare de prioritate altor autovehicule şi 550 pentru neacordare de prioritate pietonilor. În plus, oamenii legii au retras 1.877 de certificate de înmatriculare. „Conform datelor ce vizează primele 11 luni ale anului, cele mai importante cauze ale producerii accidentelor rutiere au fost traversarea neregulamentară, neacordarea de prioritate pietonilor şi neacordarea de prioritate altor autoturisme”, a declarat insp. princ. Carmen Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al SPR Constanţa.

TREND DESCENDENT Statisticile întocmite la nivelul SPR Constanţa indică faptul că în decursul anului 2012 au fost constatate 605 infracţiuni, cu opt mai puţine decât anul trecut. De asemenea, conform aceleiaşi surse, în 2012 au fost emise ordonanţe de reţinere pe numele a 32 de şoferi, cele mai multe dintre ele pentru părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie şi pentru conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. „Începând cu anul 2010, se poate observa un trend descendent în ceea ce priveşte numărul accidentelor rutiere, numărul persoanelor decedate în astfel de evenimente rutiere, dar şi la capitolul răniţi. Această situaţie este valabilă şi pentru 2012. Diminuarea numărului accidentelor rutiere, dar şi a efectelor acestora este scopul principal al Direcţiei Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Ultimul an în care s-au înregistrat creşteri la aceşti indicatori a fost 2009”, a mai precizat insp. princ. Carmen Şerbănescu. „Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere, au fost derulate acţiuni de conştientizare şi informare, s-au organizat acţiuni de combatere, în special pentru sancţionarea şoferilor care se urcă la volan sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor care nu folosesc centura de siguranţă, dar şi a conducătorilor auto ce nu acordă prioritate pietonilor. Aceste acţiuni au vizat şi traversarea neregulamentară”, a adăugat purtătorul de cuvânt al SPR Constanţa.