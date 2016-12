Peste 4.000 de solicitări SMURD, în 2009

Pompierii constănţeni au avut parte de un an greu. În urma raportului întocmit la sfârşit de an, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” spun că dacă în anii anteriori ponderea situaţiilor de urgenţă gestionate o reprezentau incendiile, anul acesta ponderea cea mai mare o au misiunile de acordare a primului ajutor medical. Bilanţul arată că pe parcursul celor 11 luni ale anului 2009 au fost 5601 intervenţii, în medie 16,72 misiuni pe zi, numărul acestora fiind mai mare cu 180% comparativ cu anul 2008, diferenţa fiind dată de solicitările pentru prim ajutor medical de urgenţă, 2009 fiind primul an de activitate al Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Constanţa. Numeric, misiunile SMURD au însumat 4.415 de solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare, iar cele de stingere, au însumat 1.186 intervenţii. Intervenţiile din zona de competenţă a ISU „Dobrogea”, altele decât asistenta medicală de urgenţă, au fost în număr de 1094, diferenţa până la 1186 constituind-o misiunile de asiguare PSI, deplasările fără intervenţie şi alertele false. Spre deosebire de anii anteriori, 2009 a fost un an greu şi pentru ISU „Dobrogea” din cauza crizei financiare care a atins toate domeniile de activitate. „Problema cea mai stringentă a inspectoratului este înzestrarea cu tehnica de luptă, mijloace de transport şi moto-utilaje specifice activităţii, dotarea actuală acoperind doar 60% din necesar. În ceea ce priveşte inventarul autospecialelor de stins incendii, înzestrarea este de 80 % din necesar. La prima vedere, procentul este încurajator însă trebuie precizat că numai 26,5% dintre autospecialele de stins incendii au mai puţin de 5 ani vechime, 70% au peste 10 ani vechime şi 3,5 % au între 5 şi 10 ani”.