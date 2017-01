Peste 45% din români cred într-o revenire a pieţii muncii

Peste 45% dintre români se aşteaptă ca piaţa muncii să-şi revină în următoarele şase luni, iar 41,6% consideră că va fi nevoie de o perioadă cuprinsă între şase luni şi un an, domeniile cu cele mai optimiste perspective fiind agricultura şi new media, potrivit unui sondaj NetJobs.ro. Astfel, 18,6% dintre cei care au participat la sondaj cred într-o revenire în următoarele 1-3 luni, 26,8% peste 3-6 luni, 25,6% peste 6-12 luni, iar 16% peste un an, arată portalul de recrutare. Pe de altă parte, numai 7% consideră că piaţa muncii se va restabili în circa doi ani, iar 6% susţin că va fi nevoie de o perioadă mai mare de doi ani. În ceea ce priveşte sectorul de activitate, participanţii la sondaj spun că cele mai bune perspective de revenire are agricultură, 85% dintre respondenţi alegînd acest segment, urmat de internet-new media - 66%, construcţii - 54% şi transporuri sau logistică - 53%. „La polul opus se afla vînzările, ingineria şi domeniul administrativ, în a căror revenire numai 33%, respectiv 36% şi 43% dintre respondenţi cred”, potrivit sondajului NetJobs. Sondajul a fost realizat în perioada 19 august - 7 septembrie pe un eşantion de 1.087 vizitatori ai site-ului NetJobs.