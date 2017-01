Peste 5% din capitalul Socep, transferat pe Bursă

Mai multe pachete de acţiuni ale operatorului portuar Socep Constanţa (SOCP), reprezentînd 5,6% din capitalul companiei, au fost transferate, ieri, pe Bursă, pentru 7,7 milioane lei (2,15 milioane euro), prin patru schimburi speciale (deal). Cele 19,26 milioane acţiuni Socep au fost transferate la un preţ de 0,40 lei/titlu, cu 6,38% mai mare decît preţul de referinţă, potrivit datelor de pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Potrivit acestei cotaţii, compania are o valoare de piaţă de 137,37 milioane lei. Socep Constanţa a afişat pe 2007 un profit brut de 3,82 milioane lei (3,12 milioane lei profit net), în creştere cu 62% faţă de 2006, iar afacerile companiei au avansat cu 12%, la 44,02 milioane lei. Compania are un capital social de 34,34 milioane lei, divizat în 343,42 milioane acţiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei. La sfîrşitul lunii mai, acţionarii principali ai companiei erau Celco SA, cu 31,32%, Stere Samara, cu 10,52%, şi SIF Oltenia, cu 7,15%. Titlurile operatorului portuar sînt listate la prima categorie a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul SOCP.