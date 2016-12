Peste 50% din cazurile de cancer la sîn, diagnosticate în stadii avansate

”Susan G. Komen for the Cure”, organizaţie americană lider mondial în domeniul cancerului de sîn, sprijină şase proiecte comunitare concepute pentru a răspunde unora dintre cele mai presante nevoi cu care România se confruntă în domeniul cancerului de sîn. Două dintre aceste proiecte se vor derula în judeţul Constanţa şi vor fi implementate de Liga Femeilor Constanţa şi Parteneri în Progres. Alături de ei, în aceste proiecte, ca parteneri, sînt: Societatea Naţională de Cruce Roşie, filiala Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, World Vision, Organizaţia Femeilor Musulmane, dar şi Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului. În România, peste 3.000 de femei mor anual din cauza cancerului de sîn, fiind prima cauză de deces în rîndul femeilor din ţara noastră. Potrivit datelor statistice, în judeţul Constanţa se înregistrează anual peste 250 de noi cazuri de cancer de sîn, din care peste 50% sînt cazuri diagnosticate în stadii avansate. Potrivit directorului Crucii Roşii din Constanţa, Carmen Lungu, “cele două proiecte implementate în judeţul nostru acoperă domenii precum: dezvoltarea grupurilor de sprijin pentru supravieţuitoare şi conştientizarea femeilor din mediul rural cu sprijinul comunităţii locale, totalul cumulat al finanţărilor este de aproape 20.000 USD”. “Cu mai mult de 1,3 millioane de femei din întreaga lume diagnosticate anual cu cancer de sîn, nu a fost niciodată mai stringentă necesitatea de a spori acţiunile de advocacy şi educaţie despre această boală potenţial fatală”, declară Annetta Hewko, vicepreşedinte al departamentului de strategii globale şi programe la fundaţia “Susan G. Komen for the Cure”. Ea mai spune că această iniţiativă contribuie la crearea unei reţele globale formate din persoane dedicate luptei împotriva cancerului de sîn avînd abilităţile, cunoştinţele şi viziunea necesare pentru a juca un rol strategic în elaborarea răspunsului ţării lor la problema cancerului de sîn. Scopul proiectului este creşterea procentului de femei din judeţul Constanţa care depistează cancerul de sîn în stadii precoce. Se urmăreşte instruirea a 14 voluntari promotori din localităţile Cogealac şi Cobadin în problema depistării precoce a cancerului de sîn prin autopalparea sînului. De asemenea, se vrea creşterea calităţii vieţii supravieţuitoarelor prin înfiinţarea unor grupuri de sprijin în oraşe din judeţul Constanţa. Organizatorii doresc recrutarea şi instruirea unui număr de cel puţin patru voluntari din două oraşe ale judeţului Constanţa în vederea dobîndirii de abilităţi de organizare şi coordonare a grupurilor de sprijin a supravieţuitoarelor cancerului de sîn.