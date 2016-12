Peste 50.000 de fani la show-ul Depeche Mode

Aşteptat cu nerăbdare de numeroşii fani români ai britanicilor de la Depeche Mode, concertul de la Bucureşti a făcut să vibreze Arena Naţională, miercuri seară, spre entuziasmul celor peste 50.000 de spectatori. Dave Gahan şi colegii săi de trupă şi-au făcut apariţia pe scenă pe ritmurile melodiei „Welcome to My Wold”. Timp de aproximativ două ore, fanii formaţiei s-au lăsat seduşi de fenomenul Depeche Mode.

„Bună seara, Bucureşti!”, a spus Dave, la câteva minute de la începerea show-ului, iar fanii i-au răspuns cu urale. Ei au apreciat atât prestaţia membrilor trupei, cât şi elementele vizuale şi scenografice gândite de Anton Corbjin, un mai vechi colaborator al trupei, cel care a realizat design-ul şi fotografiile care însoţesc cel mai recent album al trupei, „Delta Machine”. Noul material discografic a dat, de altfel, şi numele turneului internaţional care îl promovează. Publicul l-a urmărit pe Dave executând mişcările sale de dans „la milimetru” şi a vibrat la „Enjoy the Silence” şi la „I Feel You”. „Angel”, „Walking in My Shoes”, „Precious”, „Black Celebration”, „Policy of Truth”, „Should Be Higher”, „Barrel of a Gun”, „A Pain that I\'m Used to”, dar şi „Personal Jesus” au răsunat pe Arena Naţional.

Scena pe care au evoluat Dave Gahan, Martin Gore şi Andy Fletcher, gândită după un concept unic în lume, a avut 21 de metri deschidere şi 15 metri adâncime. Podiumul a fost la înălţime - 2,4 metri, la fel ca şi electrizantul show, care se pare că nu a dezamăgit pe niciunul dintre fanii Depeche Mode.

Concertul de la Bucureşti a fost al cincilea show din cadrul turneului de promovare a noului album „Delta Machine\", după cele de la Nisa - 4 mai, Tel Aviv - 7 mai, Atena - 10 mai şi Sofia - 12 mai. Show-ul de la Bucureşti este al doilea pe care faimoşii britanici l-au susţinut în ţara noastră.