Peste 5.500 de persoane au fost suprairadiate în 19 ani, într-un spital din Franţa

Peste 5.500 de persoane au fost suprairadiate în timpul radioterapiilor pe care le-au făcut într-un spital din Epinal, în estul Franţei, între 1987 şi 2006, potrivit ministrului Sănătăţii, Roselyne Bachelot. Suprairadierea acestor persoane se datorează utilizării greşite a aparatelor medicale, precum şi pregătirii insuficiente a cadrelor medicale. Aproximativ 7.500 de persoane au fost tratate în secţiile de radioterapie din Epinal, între 1987 şi 2006, însă circa 2.000 dintre ele nu au putut fi contactate pentru că între timp au decedat sau şi-au schimbat domiciliul, a precizat directorul Spitalului Jean-Monnet din Epinal, Gilbert Hangard. Potrivit sursei citate, 24 de pacienţi au fost foarte grav iradiaţi în timpul tratamentului pentru cancerul de prostată, iar cinci dintre ei au murit în urma acestor supradoze de radiaţii. Alte victime au fost expuse la iradiaţii mai puţin puternice.

“Nu mai trebuie să se repete ceea ce aţi suferit”, a declarat, luni, Roselyne Bachelot, în faţa a 20 de suprairadiaţi, în timpul vizitei sale la Spitalul Epinal. Serviciul de radioterapie din acest spital a fost redeschis în luna februarie. Aparatele din secţiile de radioterapie a 180 de centre din Franţa au fost verificate şi reglate, a declarat Bachelot. În plus, au fost prelungite cu un an cursurile de formare a radiofizicienilor, ajungînd astfel, în prezent, la o durată de trei ani. Potrivit ministrului, numărul lor trebuie să se dubleze în următorii patru ani, pentru a atinge 600 de specialişti. Radioterapia a atins 70% dintre bolnavii de cancer, adică 180.000 de persoane pe an. Roselyne Bachelot a declarat că este vigilentă şi în privinţa îndemnizaţiilor oferite bolnavilor din Epinal. În jur de 300 de persoane au primit deja prima îndemnizaţie de 10.000 de euro, potrivit preşedintelui Asociaţiei de suprairadiaţi ai spitalului Epinal.