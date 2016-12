Peste 60% dintre români se împrumută la bănci să-şi ia case

Aproape toţi românii (peste 90%) au devenit mult mai atenţi la modul în care îşi cheltuiesc veniturile lunare, avînd în vedere că circa jumătate din populaţie a resimţit mult şi foarte mult criza financiară, potrivit unui studiu realizat de brokerul de credite Kiwi Finance. Studiul, denumit “Românii, după un an de criză. Reacţii şi decizii”, a fost realizat în perioada mai-iunie, în mediul urban, pe un eşantion de o mie de persoane, cu venituri între 400 şi 2.000 de euro. O treime dintre respondenţi au spus că au fost afectaţi puţin de situaţia economică din ultima perioadă, iar 16% au răspuns că schimbările economice le-au afectat foarte puţin sau chiar deloc situaţia profesională şi personală. Totodată, jumătate din persoanele intervievate au declarat că principala temere pe care o au pe termen mediu este legată de posibilitatea diminuării salariului, iar 34% se tem să nu îşi piardă locul de muncă. Dacă la sfîrşitul anului trecut rezultatele unui studiu realizat de compania de brokeraj relevau că 52% dintre respondenţi plănuiau să achiziţioneze o locuinţă, în prezent 47% din persoanele intervievate nu mai au nicio prioritate de achiziţie pentru acest an. Totodată, 37% dintre respondenţi au intenţia să îşi cumpere o locuinţă nouă sau veche, 11% vizează o maşină nouă, iar 1% plănuiesc să cumpere un teren. Dintre persoanele interesate să realizeze achiziţii în acest an, 63% vor atrage finanţări de la bănci, iar 14% preferă să contracteze credite direct la dezvoltatorul imobiliar. “Interes pentru achiziţia de imobile există, iar programul “Prima Casă” va stimula şi mai mult cererea, prin intermediul acestui proiect. La nivelul Kiwi Finance, solicitările pentru contractarea unui credit ipotecar au crescut de la anunţarea proiectului cu 200%”, a declarat, directorul general al Kiwi Finance, Anca Bidian.