Peste 600 de bilete de tratament neutilizate

La finalul fiecărui an, instituţiile publice trag linie şi întocmesc bilanţul activităţii. Până la finalul anului trecut, Casa Judeţeană de Pensii Constanţa (CJPC) a primit solicitări din partea pensionarilor din întregul judeţ pentru 6.579 de bilete de tratament pentru staţiunile din ţară, din cele 7.193 bilete primite de la Bucureşti. Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Kristina Mutiş, a declarat că şi în 2011 au rămas bilete de tratament nevalorificate. „Biletele de tratament se acordă în funcţie de tipul pensiei, cuantumul pensiei şi dacă în ultimii doi ani beneficiarul a primit sau nu bilet de tratament. O altă condiţie este că dacă anul anterior beneficiarul a luat bilet în sezon, atunci anul următor va lua bilet primăvara sau toamna. Vrem să existe un echilibru şi toţi pensionarii trebuie să prindă un bilet în sezon sau extrasezon. Repartizarea se face automat de către cei de la Bucureşti în sistem computerizat şi în funcţie de criteriile menţionate”, a declarat purtătorul de cuvânt al CJPC. Odată ce biletele au fost repartizate, beneficiarii pot afla unde vor merge la tratament de la avizierul instituţiei, pe site-ul CJPC (www.pensiiconstanta.ro) sau la telefon (0241/484.420) - compartimentul bilete de tratament. „Faţă de 2011, numărul biletelor de tratament este aprox. egal. Ele se dau în funcţie de judeţ şi numărul de pensionari existenţi. La nivelul judeţului nostru ele sunt suficiente. În fiecare an rămân bilete neutilizate”, a mai spus purtătorul de cuvânt al CJPC. Ea adaugă că numărul de pensionari nu oscilează ci rămâne aprox. egal de la un an la altul. Se înregistrează decese, dar în acelaşi timp se depun şi dosare noi.