Peste 7.000 de bilete vîndute la concertul „Muse” din România

Peste 7.000 de bilete au fost vîndute la concertul pe care trupa „Muse” îl va susţine pe data de 6 octombrie, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti, în prezent mai fiind disponibil un număr limitat de bilete la preţul de 45 de lei. Biletele din categoriile de preţ de 95, respectiv 65 de lei, au fost epuizate. Cele de 45 de lei mai pot fi achiziţionate de la magazinele Diverta, Muzica, Flanco, Librăriile Cărtureşti, Sala Palatului şi comandate online la Bilet.ro, TicketPoint.ro, Bilete.ro şi BLT.ro.

Membrii formaţiei „Muse” - Matthew Bellamy (voce, chitară, clape), Chris Wolstenholme (bas, clape, voce) şi Dominic Howard (tobe, percuţii) vor ajunge în România cu o zi înainte de concert, pe 5 octombrie. Cîntăreţii vor fi cazaţi la un hotel de cinci stele, dar, spre deosebire de alte vedete internaţionale, ei nu au avut pretenţii sau cerinţe extravagante. Britanicii vor veni însoţiţi de o echipă de peste 40 de persoane, inclusiv un bucătar personal.

Echipamentul necesar show-ului de la Bucureşti va fi transportat cu cinci tiruri. Întreg arsenalul necesar punerii în scenă a concertului va fi cel folosit şi la reprezentaţiile din restul turneului, doar scena fiind autohtonă. Cei de la „Muse” vor pleca din România imediat după concert, deoarece a doua zi cîntă la Belgrad. În deschiderea concertului de la Bucureşti va susţine un recital Brett Anderson, fostul solist de la „Suede”, pentru care s-au purtat negocieri timp de trei săptămîni.

Muse este una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ din Europa, cîştigînd numeroase premii, printre care Best New Artist în 2000, în Marea Britanie, Innovation Award, Best Album, Best British Band şi, pentru al patrulea an consecutiv, Best Live Act. În plus, activitatea britanicilor a fost premiată cu mai multe discuri de platină şi de aur.