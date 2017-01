Peste 7.000 de locuri de muncă scoase „la concurs”

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 7.118 locuri de muncă, valabile în perioada 2-8 august. Potrivit ANOFM, cele mai multe posturi sunt disponibile în Cluj - 843, Iaşi - 573, Bucureşti - 493, Timiş - 353, Vâlcea - 292, Bistriţa-Năsăud - 288 etc. La nivelul judeţului Constanţa, cei aproape 10.000 şomeri au la dispoziţie numai 138 de locuri de muncă. La nivel naţional, potrivit ANOFM, pentru persoanele cu studii superioare, sunt oferite 577 locuri de muncă, după cum urmează: inginer de sistem în informatică - 28, inginer mecanic - 25, inginer construcţii civile, industriale şi agricole - 23, asistent medical generalist - 29, programator - 27, consilier vânzări asigurări - 22, consultant în informatică - 18 etc. Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 6.541 locuri de muncă, dintre care: confecţioner-asamblor articole din textile - 621, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice - 417, muncitor necalificat în industria confecţiilor - 383 etc. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu ori reşedinţă sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php, unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.