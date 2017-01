Peste 71 de milioane de telespectatori americani la alegerile pentru Casa Albă

Reţelele de televiziune de peste Ocean au înregistrat audienţe record cu transmisiunile realizate cu ocazia alegerilor avînd ca miză Casa Albă. În total, 71,4 de milioane de telespectatori au urmărit transmisiile din timpul procesului electoral american, prin intermediul a 14 reţele de cablu şi televiziune. Comparativ, acelaşi eveniment a fost urmărit de 59 de milioane de americani pe zece reţele de televiziune în 2004 şi 61,5 milioane de telespectatori pe şapte reţele în 2000. Alegerile au fost acoperite de toate reţelele de televiziune şi de cablu din SUA, primele rezultate fiind anunţate la ora locală 23.00, cînd s-au închis primele centre de votare. Împreună, principalele patru reţele americane au fost urmărite de 38 de milioane de telespectatori, potrivit datelor companiei de cercetare Nielsen, comparativ cu 35,4 milioane de telespectatori în urmă cu patru ani.

Audienţa atrasă de alegeri pe principalele reţele americane a fost totuşi mai mică decît în 2000, cînd 50,1 milioane de americani au stat să afle cine va fi preşedinte dintre George W. Bush şi Al Gore, în condiţiile în care diferenţa de voturi era extrem de mică. Reţelele de ştiri prin cablu, care au reuşit să suscite interesul publicului în timpul campaniei, atrăgînd audienţe record, au fost urmărite şi în ziua alegerilor. În timp ce ABC a fost cea mai urmărită reţea în prime time, cu 13,1 milioane de telespectatori, în scădere de la 13,2 milioane de telespectatori în urmă cu patru ani, CNN s-a plasat, în mod surprinzător, pe poziţia a doua, cu 12,3 milioane de telespectatori în prime-time, aproape dublu faţă de alegerile prezidenţiale precedente. Pe poziţia a treia în topul audienţei s-a aflat NBC, cu 12 milioane de telespectatori, în creştere de la 10,6 milioane de telespectatori în urmă cu patru ani. După NBC, în top urmează reţeaua de cablu Fox News Channel, cu nouă milioane de telespectatori, în creştere de la 8,1 milioane în 2004. Poziţia următoare în topul audienţelor a fost ocupată de CBS, cu 7,8 milioane de telespectatori, în scădere de la 9,5 milioane în 2004. Clasamentul audienţelor a fost completat de MSNBC (5,9 milioane telespectatori), reţeaua Fox (5,1 milioane), Univision (4 milioane), Telemundo (790.000), BET (438.000), CNBC (391.000), BBC America (224.000), WGN America (115.000) şi TV One (88.000). În 2004, principalele patru reţele de radiodifuziune, alături de reţelele de cablu MSNBC, Fox News şi CNN, au avut un rating combinat de 34,5 puncte şi au fost recepţionate în 37,9 milioane de locuinţe.

Şi principalele cotidiane americane au fost nevoite miercuri să retipărească mii de exemplare, pentru a răspunde unei cereri inedite pentru ediţia consacrată victoriei lui Barack Obama la alegerile prezidenţiale. La Washington, circa 400 de persoane au format cozi în faţa sediului “The Washington Post”, pentru a cumpăra o ediţie specială a ziarului, deja epuizată pînă la jumătatea zilei. Cotidianul, care a pus în vînzare cu 30% mai multe exemplare decît de obicei, a anunţat că va retipări 250.000 de exemplare suplimentare ale ediţiei din 5 noiembrie. La New York, cotidianul “The New York Times” şi-a mărit tirajul cu 35%, fiind nevoit să retipărească alte 75.000 de exemplare, pentru a răspunde cererii cititorilor. Pe site-ul eBay, un exemplar “The New York Times” în ediţia de miercuri se vindea cu 199 de dolari. La Chicago, “Chicago Sun-Times” a precizat că a prevăzut o suplimentare cu zeci de mii de exemplare faţă de un tiraj normal. În acelaşi oraş, sediul impozant al cotidianului “Chicago Tribune” era încercuit de o mulţime de cititori dornici să obţină ediţia specială a zilei. Ziarul a mai tipărit o serie de exemplare după ce primul tiraj de 690.000 de copii s-a vîndut. Ziarele nu au fost singurele asaltate de cereri, site-ul postului de televiziune CNN primind un record de 30 de milioane de vizitatori, recordul precedent de 13,4 milioane fiind atins la alegerile primare democrate.