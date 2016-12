Peste 80 de filme românești în cursa pentru nominalizări la Gopo 2015

A început numărătoarea inversă pentru gala premiilor Gopo, care recompensează cele mai bune producții cinematografice autohtone, aceasta urmând să aibă loc pe 30 martie, în Bucureşti. În cursa pentru nominalizările la cea de-a noua ediţie a galei vor intra 81 de filme româneşti lansate în cinematografe şi în festivaluri în 2014.

Astfel, 21 de lungmetraje, 14 documentare, 13 scurtmetraje documentare şi 33 de scurtmetraje de ficţiune sunt înscrise la ediţia din acest an. De asemenea, alte peste 40 de producţii proiectate pe marile ecrane din România în 2014 concurează pentru o nominalizare în categoria „cel mai bun film european".

CEL MAI BUN LUNGMETRAJ Printre titlurile înscrise la categoria „cel mai bun lungmetraj" se regăsesc cele mai titrate filme de ficţiune ale anului: „Closer to the Moon", de Nae Caranfil, şi „Q.E.D.", de Andrei Grusznizky, dar şi „Selfie", de Cristina Iacob. Lor li se adaugă trei lungmetraje documentare - „Al doilea joc", de Corneliu Porumboiu, „Bucureşti, unde eşti?", de Vlad Petri, şi „Paşaport de Germania", de Răzvan Georgescu.

SCURTMETRAJ DOCUMENTAR La categoria scurtmetraj documentar sunt incluse 13 propuneri pentru nominalizare, dintre care cinci sunt producţii ale Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale": „Alice", de Isabela Tent, „Brudina", de Dragoş Hanciu, „Iulian", de Alex Mironescu, „Octav", de Adrian Inizian, şi „Româneşti", de Artur Boruzs.

CEL MAI BUN SCURTMETRAJ AL ANULUI Lista filmelor care vor concura pentru o nominalizare în categoria „cel mai bun scurtmetraj al anului" cuprinde titluri de ficţiune, dar şi producţii de animaţie prezentate în premieră în circuitul festivalier competitiv naţional şi internaţional al anului trecut. Printre cele 33 de producţii înscrise se regăsesc premiatele „Arta", de Adrian Sitaru, „Cai putere", de Daniel Sandu, „Kowalski", de Andrei Creţulescu, „Să mori de dragoste rănită", de Iulia Rugină, şi „Trece şi prin perete", de Radu Jude, dar şi multe alte scurtmetraje cu selecţii festivaliere importante.

CEL MAI BUN FILM EUROPEAN Criticii de film din juriul premiilor Gopo vor alege lungmetrajele nominalizate la categoria „cel mai bun film european" dintr-o listă care cuprinde titluri precum „Borgman / Borgman", de Alex van Warmerdam, „Două zile, o noapte / Deux jours, une nuit", de Jean-Pierre & Luc Dardenne, „Ida", de Pawel Pawlikowski, „Marea frumuseţe / La grande bellezza", de Paolo Sorrentino, „Nimfomana Vol. I & II / Nymphomaniac: Volume 1 & 2", de Lars von Trier, „Patimile Mariei / Stations of the Cross", de Dietrich Brüggemann, şi „Paradisul spulberat / The Broken Circle Breakdown", de Felix van Groeningen.

JURIU Nominalizările pentru toate cele 20 de categorii vor fi anunţate la începutul lunii martie. Juriul este format din: regizorul Tudor Cristian Jurgiu, actorul Vlad Ivanov, producătorul Constantin Popescu, directorul de imagine Marius Iacob, scenaristul Alex Baciu, monteurul Mircea Ciocâltei şi criticii de film Mihai Chirilov, Magda Mihăilescu, Iulia Blaga, Florin Barbu şi Ada Maria Ichim.

După anunţul nominalizărilor, peste 450 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti vor vota pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor din acest an, fie în plic sigilat, prin poştă, fie online, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PricewaterhouseCoopers.

Gala premiilor Gopo 2015 este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia Film şi Cultură Urbană, cu sprijinul Babel Communications şi al Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC).