Peste 800 de garanţii pentru „Prima Casă”

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a aprobat 850-860 de dosare de garantare a creditelor pentru achiziţia de locuinţe prin a doua variantă a programului „Prima Casă”, în valoare de 37-38 milioane euro, cele mai multe cereri vizând apartamente construite înainte de 2008. „Ritmul zilnic de avizare a dosarelor este de 100 de cereri. În continuare, 20% dintre dosarele pe care le primim de la bănci sunt incomplete şi incorecte, de aceea trebuie să le trimitem înapoi”, a declarat, vineri, preşedintele Fondului, Aurel Şaramet. Bugetul alocat în acest an pentru susţinerea achiziţiei primei locuinţe este de 700 de milioane de euro, faţă de fondurile de un miliard de euro alocate în 2009, an în care a fost lansat acest program. În acest an, programul a fost modificat, astfel că FNGCIMM va garanta creditul pentru cumpărarea unei locuinţe prin „Prima Casă” în limita a 60.000 euro, pentru imobile vechi ori deja începute, şi a 70.000 euro, pentru locuinţe cu lucrări încă neîncepute, iar cumpărătorii organizaţi în asociaţii vor avea o garanţie de câte 75.000 euro, tot pentru case noi.