Peste 8.200 de elevi constănţeni, în febra bac-ului

Pînă pe 1 iulie, peste 8.200 de elevi din Constanţa se află în febra examenelor de bacalaureat. Timp de două zile, elevii susţin prima probă orală la limba şi literatura română, apoi, în zilele de 23 şi 24, proba orală la limba şi literatura maternă, iar în 24 şi 25, proba la limba şi literatura modernă. Probele scrise demarează pe 26 iunie la limba şi literatura română. Pe 29 iunie se susţine proba la limba şi literatura maternă, pe 30 iunie are loc proba obligatorie a profilului, iar pe 1 iulie o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării. Examenul de bacalaureat se finalizează cu o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării. “Pe data de 5 iulie se afişează rezultatele pînă la orele 16,00, iar depunerea contestaţiilor se face pînă la orele 20,00. Pe 7 - 8 iulie se vor rezolva contestaţiile, iar pe 9 iulie se vor afişa rezultatele finale”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Mariana Neacşu.

Prima zi, primele emoţii…

Dacă pentru unii elevi prima probă a examenului de bacalaureat a fost “floare la ureche”, pentru alţii proba a fost extrem de grea. “Am ştiut aproape tot. Am luat nouă, aş fi vrut zece, dar o să mă revanşez la celelalte probe pentru că eu chiar am învăţat în toţi anii de liceu”, a spus o elevă a Colegiului Comercial “Carol I”. Un altul însă, s-a considerat ghinionist, chiar dacă a recunoscut că nu s-a pregătit pentru proba orală la limba şi literatura română. “Am luat o notă de trecere, dar nici nu aveam pretenţia la mai mult. A fost şi ghinion. Am citit ceva şi am tras un bilet cu subiecte necitite prea mult”, a spus elevul. Şi la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” atmosfera era la fel de tensionată. Cei mai mulţi dintre tineri au fost mulţumiţi de notele primite, dar au spus că se putea şi mai mult. Ei vor ca celelalte probe să fie apreciate la fel de corect de către comisiile de examinare.

40 de preşedinţi de comisie, lipsă

La examenul de bacalaureat din această sesiune lipsesc 40 de preşedinţi care au fost înlocuiţi de vicepreşedinţi, cu 18 mai puţini decît în 2008, a anunţat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. “Nu este o noutate faptul că anumiţi preşedinţi se retrag de la examenul de bacalaureat. Anul trecut am avut 58 de astfel de cazuri, acum doar 40. Examenul se desfăşoară normal, profesorii examinatori au venit la proba de limba română şi le mulţumesc pentru aceasta”, a declarat Andronescu. Ministrul a spus că, din datele primite după prima zi, bacalaureatul se desfăşoară în condiţii normale şi, în cazul în care ar apărea situaţii de profesori care ar lipsi de la o probă, ar putea fi înlocuiţi imediat, întrucît au fost înscrişi mai mulţi decît ar fi fost necesar. “Avem mai multe cadre didactice înscrise la bacalaureat decît ar fi fost necesar, asta pentru a evita o situaţie în care unul dintre profesori nu ar mai putea să participe la examen”, a precizat Andronescu. Problema prezenţei profesorilor la examenul de bacalaureat a fost pusă, săptămîna trecută, din perspectiva fondurilor scăzute alocate pentru plata acestora.

La Constanţa, doi preşedinţi de comisii au fost schimbaţi

Purtătorul de cuvînt al ISJ a declarat că doi preşedinţi de comisii, de la Grupul Şcolar Economic “Virgil Madgearu”, respectiv, Colegiul Comercial “Carol I”, au anunţat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că nu se pot prezenta în centrele de examen din cauza unor probleme de sănătate. “Preşedinţii de comisii care nu au putut fi prezenţi, au fost înlocuiţi cu vicepreşedinţii de comisie, conform metodologiei de examen, astfel încît prima probă a bacalaureatului a început fără probleme, la ora stabilită de Ministerul Educaţiei”, a afirmat reprezentantul ISJ Constanţa. Mariana Neacşu a declarat că există şi 12 cazuri speciale, tineri cu diferite dizabilităţi, care au solicitat, pentru probele scrise, să susţină examenul în săli separate ori cu profesori de sprijin, solicitările acestora fiind aprobate. De asemenea, pentru un elev internat, în urma unui accident, se solicitase o comisie specială, însă nu a mai fost cazul pentru că acesta a fost externat fără probleme prea mari de sănătate.

Elevii unei forme private de învăţămînt plătesc „taxă de bac”

În judeţul Constanţa, toţi cei peste 8.200 de elevi sînt repartizaţi în 26 de centre de examen. Mariana Neacşu a spus că elevii care au învăţat la unităţi de învăţămînt de stat şi care susţin examenul de trei ori, vor fi obligaţi să achite o taxă de 217 lei, potrivit Ministerului Educaţiei. Şi absolvenţii unei forme de învăţămînt privat sînt nevoiţi să achite taxa de 217 lei pentru susţinerea examenului. Din totalul absolvenţilor de clasa a XII-a şi a XIII-a care susţin bacalaureatul, aproximativ 200 repetă examenul. Precizăm că elevii care nu reuşesc să promoveze probele, mai au o şansă în sesiunea august - septembrie, după următorul orar: 13 - 17 iulie 2009 - înscrierea candidaţilor, 17 august - proba orală la limba si literatura română, 18 august - proba orală la limba şi literatura română, 19 august - proba orală la limba şi literatura modernă, 20 august - proba scrisă la limba şi literatura română, 21 august - proba scrisă la limba şi literatura maternă, 24 august - proba scrisă la proba obligatorie a profilului, pe 25 august - proba scrisă sau practică la o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării, pe 26 august 2009 - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării, iar pe 28 august 2009 are loc afişarea rezultatelor (pînă la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00). Între 30 august şi 2 septembrie 2009 are loc rezolvarea contestaţiilor, iar pe 3 septembrie 2009 se vor afişa rezultatelor finale.

Linie verde destinată sesizărilor legate de examenul de bacalaureat

Ministerul Educaţiei a deschis, pentru prima sesiune a bacalaureatului, o linie verde destinată sesizărilor şi problemelor legate de desfăşurarea acestui examen. Numărul de telefon la care pot fi făcute sesizări şi semnalate diverse probleme legate de examenul de bacalaureat este 0800.80.11.00. Apelurile sînt gratuite în reţeaua de telefonie fixă. Linia verde este disponibilă zilnic, între orele 9.00 - 20.00, pe toată durata examenului naţional de bacalaureat (22 iunie - 9 iulie).