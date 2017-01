Peste 85% din românii cu HIV sînt adolescenţi

Cele trei teste anuale necesare monitorizării bolnavilor de HIV/SIDA nu au fost decontate de către Casele de Asigurări de Sănătate şi nici de către Ministerul Sănătăţii (MSP), aşa cum ar fi trebuit, ci din fondul global pentru boli transmisibile, a declarat, ieri, medicul Adrian Streinu Cercel. Potrivit profesorului Streinu-Cercel, de la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş, cele trei teste anuale obligatorii, care se efectuează pentru monitorizarea bolnavilor cu HIV/SIDA nu au fost susţinute nici de programul naţional pentru HIV/SIDA şi nici de casele de asigurări de sănătate, pînă anul acesta. "Sînt necesare trei determinări pe an, fiecare a cîte 300 de euro pe pacient, bani pe care noi nu am reuşit să îi primim nici de la minister prin programul naţional pentru HIV/SIDA, nici prin casele de asigurări", a precizat profesorul Streinu. El a mai spus că pentru anul în curs, 80% din cheltuielile pe care le presupun aceste teste obligatorii de monitorizare pentru bolnavii cu HIV/SIDA, au fost negociate de către Institutul Matei Balş, unde acesta este medic, cu Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti şi vor putea fi decontate, urmînd ca proporţia de 20% să fie obţinută prin sonsorizări.

Tratamente de mii de euro

Potrivit lui Streinu Cercel, testele pentru cei 11.000 de bolnavi cu HIV/SIDA din România au costat anual 250.000 euro, bani obţinuţi pînă anul precedent de la fondul global pentru boli transmisibile. „Peste 85% din cei aprox. 11.000 de români infectaţi cu virusul HIV/SIDA sînt adolescenţi, iar restul, adulţi”, a precizat medicul infecţionist de la Institutul Matei Balş. Acesta susţine că anual sînt descoperite cîte 300 de cazuri noi de infectare cu virusul HIV/SIDA. "Asta însemnă 300 de seropozitivi noi, dar aceştia pot să fie doar purtători ai virusului şi să nu ajungă la căderea imunitară a organismului", a explicat profesorul Streinu-Cercel. El a adăugat că şi aceste cazuri provin din accidentul epidemiologic din anii 1987-1988-1989, dar că au fost descoperite recent. În opinia profesorului Streinu-Cercel, România nu are o problemă cu HIV/SIDA, iar situaţia este sub controlul specialiştilor. Din cei 11.000 de pacienţi care au HIV/SIDA şi care sînt monitorizaţi, 8.000 vin la control periodic în centrele regionale de boli infecţioase, iar aprox. 800 dintre cei infectaţi sînt sub tratament. Costul mediu pentru tratamentul unui pacient cu HIV/SIDA este între 350 şi 500 de euro, însă conform lui Streinu-Cercel, există scheme de tratament care costă şi 1.500 de euro, în cazurile în care se administrează tratamente "de salvare", unde medicaţia este complexă, iar în funcţie de răspunsul organismului bolnav, tratamentul trebuie adaptat pe parcurs.