Peste două treimi din absolvenții clasei a VIII-a au trecut Evaluarea

Elevii claselor a VIII-a au stat cu nervii întinși la maximum, vineri, până au aflat rezultatele pe care le-au obținut la Evaluarea Națională (EN). La Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu”, ei au așteptat în curtea unității încă de la ora 11.00, alături de părinți, care au stat cu inima strânsă. Au așteptat, au discutat, au comentat, din nou, subiectele de la română și matematică. Abia în jurul orei 14.00, copiii au aflat rezultatele pe care le-au obținut la prima evaluare serioasă a vieții lor. Grijile multora s-au spulberat pe măsură ce foile cu rezultatele au fost afișate la avizier și au văzut notele. ”Am luat 9,10 la română și 8,35 la mate. La română mă așteptam la 9, însă la mate sunt surprins deoarece credeam că voi lua 6 sau 7, dar sunt foarte bucuros că am luat mai mult”, a spus Alexandru. O altă elevă, Deria, a spus că speră ca media obținută, 9,30, să îi rezerve un loc la Liceul Teoretic „Traian“. Inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, prof. Răducu Popescu, a declarat că elevii au fost mai bine pregătiți decât anul trecut. ”Se pare că, anul acesta, elevii s-au prezentat cu un bagaj de cunoștințe mai bogat. Comparativ și cu simularea din primăvară, elevii au obținut rezultate mai bune acum și este meritul directorilor și profesorilor care au făcut programe de remediere cu elevii, unde s-au concentrat exact pe punctele pe care copiii nu le stăpâneau”, a explicat prof. Popescu. Cu toate acestea, în 2014 s-au obținut mai puține note de 10 atât la română, cât și la matematică. ”În acest an, la matematică, subiectele au fost structurate diferențiat pentru a-i delimita pe elevii de 8 sau 9 de cei care sunt de 10. Astfel, doar 205 copii au luat 10 la matematică, față de 414 în în 2013. La română, anul trecut, 15 elevi au obținut nota maximă, față de 12 anul acesta”, a mai spus inspectorul școlar general.

Potrivit ISJ, 68,25% dintre elevii de clasa a VIII-a au obținut note peste 5 la Evaluarea Națională, respectiv 72,75% la disciplina Limba și literatura română și 70,40% la matematică.

REZULTATE AFIȘATE MAI DEVREME LA DOUĂ ȘCOLI Ministerul Educației Naționale (MEN) a stabilit ca rezultatele la EN să fie afișate în același timp în toată țara, așa că directorii și președinții comisiilor de evaluare au așteptat avizul MEN pentru a putea afișa listele. La Constanța, Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” și Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” au afișat, însă, rezultatele la ora 12.00 și, ulterior, le-au retras. Totul s-a produs în urma unei confuzii cauzate de faptul că site-ul MEN (www.edu.ro) și site-ul ISJ (www.isjcta.ro), la secțiunea „forum“, au fost blocate. Inițial s-a anunțat că rezultatele vor fi afișate la ora 12.00, apoi s-a revenit asupra deciziei, însă la respectivele școli nu a ajuns și informația actualizată. Inspectorul școlar prof. Răducu Popescu a spus că situația a fost provocată de neatenție, dar că nu produce niciun prejudiciu nimănui, așa că nu vor fi aplicate sancțiuni. ”După retragerea rezultatelor, a apărut, din câte am înțeles, nedumerirea unor părinți care au interpretat că retragerea înseamnă și modificarea anumitor note, ceea ce bineînțeles că nu s-a întâmplat”, a spus prof. Popescu. El a felicitat organizatorii, directorii și președinții de comisie pentru condițiile exemplare în care s-a desfășurat EN în acest an. Contestaţiile au putut fi depuse vineri, 27 iunie, în intervalul 16.00 - 20.00, la unitatea de învățământ unde au fost susținute probele, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 1 iulie.

Prima etapă de înscriere la liceu

Începând de pe 4 și până pe 8 iulie, elevii sunt așteptați la școlile în care au învățat pentru a completa fișele de înscriere la liceu, alături de părinți și asistați de profesorii diriginți, ținând cont de poziția pe care se situează în ierarhia județeană și de mediile de admitere la liceu de anul trecut. Elevii și părinții trebuie să țină cont că anul trecut au fost mai multe note de 10, așa că mediile de admitere din acest an la nivelul județului vor fi mai mici. De asemenea, procentul calculării mediei de admitere s-a modificat. Dacă, anul trecut, proporția mediei din clasele V-VIII conta 50%, în acest an, media celor patru ani are o pondere de 25%. De pe 5 până pe 9 iulie, părinții vor verifica dacă opțiunile bifate de aceștia au fost introduse corect în calculator, iar pe 15 iulie va avea loc repartizarea computerizată, în funcție de medie și de opțiunile bifate în fișa de înscriere. Pe 16 iulie, listele cu repartizarea vor fi afișate la școli, iar în perioada 17 - 25 iulie, elevii vor merge la licee pentru a depune dosarul de înscriere.