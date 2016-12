Peste jumătate din populaţia de 20 de ani are nevoie de lucrări de implantologie!

Date statistice întocmite de unii dentiști arată că mai bine de jumătate din populaţia de peste 20 de ani a României ar avea nevoie de lucrări de implantologie. Tot unele statistici realizate de către dentiști ai unui lanț de clinici din București arată că un pacient român lasă la dentist, în medie, 2.500 de lei, o sumă mică, în comparație cu cât plătesc străinii în clinicile lor de stomatologie. Acesta este și motivul pentru care turismul medical în România, în acest sector, se extinde de la an la an. Piața serviciilor stomatologice este considerată ieftină de către străini. Dovadă este numărul străinilor care au venit în România pentru servicii stomatologice, aproape dublu față de anul trecut. ”Suma medie cheltuită este de 4.800 euro, majoritatea lucrărilor fiind pe zona de implantologie”, potrivit datelor unui lanţ de clinici din Capitală. Fenomenul a luat amploare odată cu dezvoltarea centrelor de implantologie dedicate acestui segment de clienţi. ”Prețurile de la noi sunt de două, trei ori mai mici decât în Europa de Vest, aşa că, oricare ar fi suma pentru transport şi cazare, tot se face o economie. Cheltuielile lunare - mă refer aici la salarii, taxe, facturi, chirie - sunt mai mici aici, comparativ cu alte țări din Europa. Majoritatea pacienţilor sunt din Italia şi Spania, două ţări cu o comunitate mare de români. Anul acesta ţintim spre Anglia şi Elveţia”, a declarat medicul dentist Ionuţ Leahu, citat de Mediafax. Dentiștii au realizat și profilul pacientului străin. Astfel: bărbat, italian, în jur de 50 de ani, cu probleme parodontale grave, tratamente nereuşite în trecut, cu indicaţie de reabilitare orală completă, deci are nevoie de refacerea danturii. Și la Constanța, tot mai mulți medici dentiști sunt specializați și pe implantologie.