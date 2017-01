Peste jumătate dintre italieni îşi înşeală partenerele

Peste 55% dintre italieni îşi înşeală partenerele, de regulă cu prietenele acestora. La rândul lor, 45% dintre femei au o relaţie extraconjugală, relevă un studiu al Asociaţiei Avocaţilor specializaţi în Drept Matrimonial (AMI) prezentat, luni, de cotidianul ”Corriere della Sera”. AMI avertizează că fenomenul infidelităţii conjugale este în creştere şi datorită diversificării reţelelor sociale ca Facebook şi Twitter. Oraşele cu cele mai multe cazuri sunt Milano şi Roma, iar infidelii preferă pauza de prânz. Dintre aceştia, 70% au mărturisit că optează pentru aventurile de o noapte, în timp ce restul de 30% ajung să aibă o relaţie stabilă, paralelă cu cea conjugală. Stefania C., de 42 de ani, din Roma, a divorţat în urmă cu un an, pentru că soţul, brusc, şi-a schimbat atitudinea faţă de ea. ”Când a împlinit 50 de ani, Simone a devenit de nerecunoscut. Inventa scuze pentru ca să lipsească de acasă şi nu am mai rezistat. După ce s-a mutat la mama lui, am descoperit în calculatorul casei că avea o relaţie cu o femeie din Milano, pe care o afişa pe pagina de Facebook”, a povestit italianca.

În jumătate de cazurile de infidelitate, partenerii închid un ochi şi tolerează situaţia, a asigurat preşedintele AMI, Gian Ettore Gassani. Vârsta trădătorilor a crescut şi media a ajuns la 44 de ani. Există şi un site al infidelilor din Italia, gleenden.com, care are 90.000 de înscrişi. Utilizatorii acceptaţi trebuie să fie căsătoriţi şi să îşi dorească o relaţie extraconjugală. Site-ul este activ în 158 de ţări şi se poate deconecta dintr-o singură mişcare, pentru ca utilizatorii să nu fie surprinşi de partener.

Psihologul nipon Katoshi Kanazawa a elaborat teoria potrivit căreia trădătorii sunt mai puţin inteligenţi decât media persoanelor şi iresponsabili la locul de muncă, pentru că sunt concentraţi asupra relaţiei lor. Jumătate din cazurile de infidelitate sunt descoperite în urma consultării celularului partenerului şi 20% din poşta electronică. Doar 20% dintre parteneri folosesc elemente de spionaj ca înregistrări video şi microfoane amplasate fără ştiinţa partenerului. Studiul arată că bărbaţii se implică în relaţii extraconjugale cu prietenele partenerelor, în timp ce femeile preferă colegii de serviciu, antrenorii de fitness sau alte sporturi.