Peste o jumătate de milion de carduri de sănătate, emise în acest an

Casa Națională de Asigurări a emis în acest an peste o jumătate de milion de carduri de sănătate, se arată într-un comunicat transmis luni AGERPRES. Potrivit sursei citate, CNAS a început distribuirea unui lot de 386.000 de carduri care au fost tipărite și personalizate în săptămânile precedente, beneficiari fiind asigurații care nu au dispus de acest document electronic până în prezent. Reprezentanții CNAS mai informează că acest lot se adaugă altor 124.000 de carduri care au fost emise și transmise către beneficiari pentru înlocuirea documentelor similare pierdute, deteriorate, furate etc. În total, în acest an au fost emise 510.000 de carduri naționale de sănătate, precizează CNAS.

La ora actuală, la asigurați se află circa 14,5 milioane de carduri, dintre care aproape două milioane de carduri nu au fost încă activate de titulari, mai informează CNAS. CNAS efectuează toate demersurile necesare pentru continuarea emiterii cardurilor pentru persoanele asigurate care nu au dispus de acest document până în prezent, precum și pentru pregătirea emiterii unor noi carduri în locul celor care vor depăși durata de valabilitate de cinci ani, începând din anul 2018, se mai arată în comunicat.