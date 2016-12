Peste o lună începe febra simulărilor şi evaluărilor

Nici nu a început bine anul nou că Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) anunţă elevii din anii terminali că trebuie să se pregătească pentru simulările examenelor naţionale. Cu paşi repezi se apropie simularea evaluării naţionale a elevilor de clasa a VIII-a, programată în mai puţin de o lună şi jumătate - în perioada 18-20 februarie. Disciplinele la care se organizează simularea sunt limba şi literatura română (18 februarie), limba şi literatura maternă (19 februarie) şi matematică (20 februarie), se arată în calendarul făcut public, ieri, de MEN. Câteva zile mai târziu, între 3 şi 7 martie, este programată simularea examenului de Bac, la care vor participa, în premieră, şi elevii de clasa a XI-a, aceasta fiind una dintre noile modificări ale Legii Educaţiei. „Elevii vor fi evaluaţi din materia parcursă până la data susţinerii testului. Elevii de clasa a XI-a, care vor simula pentru prima dată Bac-ul, vor susţine doar două probe: română şi matematică sau istorie”, a explicat, ieri, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie. Simularea probelor scrise ale examenului de Bac pentru elevii claselor a XI-a şi XII-a are următorul calendar: limba şi literatura română - 3 martie, limba şi literatura maternă - 4 martie, proba obligatorie a profilului - 5 martie şi, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializări - 7 martie.

EVALUĂRI LA CLASELE A II-A, A IV-A ŞI A VI-A Totodată, în premieră, vor fi evaluări naţionale şi la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, care nu se vor trece în catalog. Ele sunt programate în intervalul 6-29 mai, în două sesiuni, a doua fiind rezervată elevilor care au absentat, din motive întemeiate, la prima sesiune. În prima sesiune, elevii de clasa a II-a vor fi evaluaţi la limba română (în 6 mai - scris şi citit), la limba maternă (în 7 mai - scris şi citit) şi la matematică (în 8 mai). Evaluarea la clasa a IV-a are calendarul: 13 mai - limba română şi limba maternă şi 14 mai - matematică, iar cea la clasa a VI-a: 14 mai - limbă şi comunicare şi 15 mai - matematică şi ştiinţe. Sesiunea a doua începe în 20 mai, cu evaluarea elevilor de clasa a II-a, apoi a celor de clasa a VI-a şi de clasa a IV-a, în 28 mai.