Peste o sută de turişti cazaţi la hotelul MAI, doborâţi de dureri

Concediul de odihnă al mai multor turişti cazaţi la Hotelul „Meridian” din staţiunea Mamaia (hotel care aparţine Ministerului Afacerilor Interne (MAI)) a fost întrerupt weekend-ul trecut. Avalanşa de solicitări ale turiştilor, poliţişti şi familiile lor, cu simptome specifice toxiinfecţiei alimentare (stare generală de rău, dureri abdominale, greaţă, vărsături, scaune diareice), către Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, a continuat de vineri seară până sâmbătă după amiază. Astfel, dacă vineri seara numărul persoanelor care au cerut ajutorul medicilor era de aproximativ 40 (spitalizate la ora 21.00, la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa 12 persoane - copii şi adulţi, alţi opt copii la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa "Sf. Apostul Andrei"), sâmbătă, numărul persoanelor care au cerut ajutor depăşea o sută. Focarul de toxiinfecţie alimentară de amploare n-a făcut altceva decât să determine probleme la SAJ, în contextul în care oricum vara, în plin sezon, numărul solicitărilor este cu mult mai mare comparativ cu o perioadă obişnuită din an. Astfel, medicul coordonator SAJ de vineri seară, dr. Ionuţ Cealera, a luat decizia ca un echipaj să meargă la hotel, din cameră în cameră, pentru a consulta turiştii. „Aşa am uşurat munca. Am văzut cine are nevoie de îngrijire la spital şi cine nu. De asemenea, cine vrea şi cine nu vrea internarea, pentru că nu toate persoanele au dorit să rămână internate”, spunea dr. Cealera.

Dacă vineri unele mame spuneau că cei mici au acuzat dureri abdominale imediat după ce au mâncat, la micul dejun, crenvurşti cu roşii, sâmbătă, alte femei, de asemenea cu copiii bolnavi, spuneau că li s-ar fi făcut rău după ce au mâncat la prânz tochitură cu mămăligă. Au fost, însă, mai multe alimente incriminate. „Nici n-a mâncat bine că i s-a şi făcut rău. N-a trecut nici măcar o oră de când a mâncat şi copilul a început să se plângă că îl doare rău burta”, a spus o femeie care-şi ducea copilul în braţe către o autosanitară ajunsă la hotel. Cadrul medical SAJ a explicat că, într-adevăr, semnele de boală pot să apară imediat după consumarea unor alimente alterate, de exemplu, sau cu o încărcătură bacteriană mai mare decât în mod normal.

UNII TURIŞTI N-AU MAI AJUNS LA AMBULANŢĂ ŞI AU LEŞINAT PE HOLUL HOTELULUI

PACIENŢI PRELUAŢI DE SPITALELE DE BOLI INFECŢIOASE ŞI DE URGENŢĂ Înainte ca echipajul SAJ să ajungă la hotel pentru a întreprinde triajul la faţa locului, din cameră în cameră, turiştii care au solicitat ajutor au fost transportaţi fie la SCBI, fie la SCJU. Dacă unii au rămas internaţi, întrucât erau deshidrataţi, iar durerile abdominale erau accentuate, alţii au părăsit spitalele imediat după administrarea tratamentelor. Încă de vineri, medici din structura MAI au declanşat ancheta care se impune în astfel de situaţii. Potrivit purtătorului de cuvânt MAI, primele rezultate vor fi făcute cunoscute în cel mai scurt timp.

Primul focar de toxiinfecţie alimentară din acest sezon a fost semnalat la restaurantul din cadrul hotelului „Central”, cel de-al doilea la restaurantul „Cleopatra” şi cel de-al treilea la restaurantul „Scoica Land”.

Reamintim că purtătorul de cuvânt al MAI, cms. şef Marius Tache, spunea că “este pentru prima dată când sunt semnalate asemenea probleme la hotelul „Meridian””, oficialul precizând că unitatea are un regim special, totul este atent supravegheat, se păstrează cu rigurozitate probe alimentare, iar personalul are analizele medicale efectuate la zi. Ancheta epidemiologică ce se impune în acest caz este coordonată, de această dată, de specialişti ai MAI, nu de cei ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, aşa cum s-a procedat până acum.