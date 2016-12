Peste patru milioane de ţigări de contrabandă, confiscate de poliţişti

Peste patru milioane de ţigări de contrabandă au fost confiscate, săptămâna trecută, de poliţişti, iar peste 60 de persoane au fost puse sub învinuire, potrivit datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). În perioada 19 - 25 iulie, peste trei milioane de ţigări au fost descoperite de oamenii legii în urma unor percheziţii domiciliare, peste 730.000 în magazinele duty-free şi aproape 400.000 în pieţe sau târguri. Anchetatorii au întocmit 55 de dosare în care sunt cercetate 108 persoane. În plus, au fost aplicate peste 560 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de aproape un milion de lei şi au fost confiscate 57 de mijloace de transport implicate în activităţi ilegale. În urma acţiunilor specifice, anchetatorii au descoperit 12 locuri de depozitare şi au identificat 145 de furnizori locali şi 13 regionali. În perioada menţionată au fost verificate aproape 1.300 de firme, s-au organizat peste 700 de filtre rutiere şi au fost efectuate 17 percheziţii. La nivel naţional, s-au desfăşurat aproape 165 de acţiuni în zonele de frontieră, aproape 600 în pieţe şi târguri, peste 460 pe rute de transport şi peste 350 în alte zone. La razii au participat, zilnic, peste 2.200 de poliţişti, 170 de jandarmi, 220 de poliţişti de frontieră şi 170 de lucrători din alte structuri, care au colaborat cu reprezentanţii administraţiei fiscale, beneficiind şi de sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Pentru a treia oară de la începutul acestui an, pe data de 19 iulie, poliţiştii constănţeni au descins la domiciliul şi la un depozit aparţinând omului de afaceri constănţean Viorel Done, patronul magazinului „Dovi”, de pe bd-ul Tomis din Constanţa, unde au descoperit sute de cartoane cu ţigări de contrabandă. La percheziţii au participat ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, sprijiniţi de luptători DIAS. Anchetatorii au descoperit 85.600 ţigarete de diverse mărci, netimbrate sau cu banderole de marcare din Ucraina sau Republica Moldova, în valoare totală de aproape 45.000 lei.