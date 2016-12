Peste trei mii de e-mailuri trimise de Hillary Clinton, făcute publice de Anul Nou

Departamentul de Stat al SUA a publicat joi peste 3.000 de e-mailuri trimise de Hillary Clinton pe vremea când era secretar de stat, între 2009 și 2013, ultimul mare calup de documente difuzat în 2015, informează vineri FoxNews.com

Chiar și așa, Departamentul de Stat tot nu a respectat o decizie judecătorească prin care instituția era obligată să difuzeze 82% din volumul total de e-mailuri trimise de Clinton, după ce s-a aflat că ea a folosit o adresă de e-mail privată pentru chestiuni de interes național atunci când făcea parte din guvern. Departamentul de Stat a dat vina pe perioada de vacanță și a invocat numărul imens de documente pe care trebuie să-l gestioneze.

"Am lucrat cu sârguință pentru a ne apropia cât mai mult cu putință de ținta impusă, dar numărul mare de documente implicate și perioada de sărbători nu ne-au permis să ne îndeplinim obiectivul în această lună. Pentru a reduce din decalaj, Departamentul de Stat va difuza un nou calup cu e-mailurile fostului secretar de stat Clinton săptămâna viitoare", a informat Departamentul de Stat al SUA într-o declarație de presă.

Printre e-mailurile date publicității, există unul trimis de politicianul democrat în septembrie 2010 unuia dintre consilierii săi apropiați, Jake Sullivan, în care Hillary Clinton părea foarte confuză în legătură cu procedura referitoare la e-mailuri. "Nu sunt niciodată sigură pe care dintre e-mailurile mele le primești, așa că te rog să-mi spui dacă l-ai primit pe acesta și pe ce adresă", i-a scris Clinton lui Sullivan. Câteva ore mai târziu, acesta i-a răspuns: "Tocmai am primit e-mailul acesta pe contul meu personal de e-mail, pe care îl verific mult mai rar decât pe cel de la Departamentul de Stat. Nu am primit niciun fel de e-mailuri de la tine pe contul Departamentului de Stat în ultimele zile — de exemplu, nu am primit e-mailul pe care mi l-ai trimis mie și lui Feltman (Jeff Feltman, asistent al secretarului de stat pe probleme privind Orientul Apropiat) (...). E ceva foarte aiurea cu conexiunea. Presupun că o soluție rapidă ar fi să-mi trimiți mesajele către acest cont — contul meu personal — iar eu îl voi verifica mai des".

Într-un alt schimb de e-mailuri, un fost consilier al lui Clinton îi povestea politicianului democrat cum miliardarul George Soros îi mărturisise că a greșit atunci când l-a susținut pe Barack Obama, în detrimentul lui Hillary Clinton, la alegerile din 2008 din Partidul Democrat pentru desemnarea candidatului formațiunii la Casa Albă. Soros i-a spus lui Neera Tander că regretă decizia luată, că-i place să-și recunoască greșelile, atunci când le face, și că aceasta a fost una dintre ele. Tander i-a scris pe e-mail lui Hillary Clinton că Soros i-ar mai fi spus că "a fost impresionat că se putea întâlni/o putea suna oricând" pe Hillary Clinton pentru a discuta despre chestiuni de politică, dar că încă nu se întâlnise cu Barack Obama.