Peste trei sferturi dintre elevi au promovat la Evaluarea Națională

Cea mai mare parte a elevilor de clasa a VIII-a care au susținut în această săptămână Evaluarea Națională (EN) au primit vestea bună pe care o așteptau de când au intrat în testări. Veselia a fost mare după ce au aflat subiectele la limba și literatura română și la matematică, mai ușoare decât se așteptau, iar după ce au văzut primele rezultate, au răsuflat ușurați. A plouat cu note mari atât la limba română, cât și la matematică. 77,29% dintre absolvenții care au participat la EN au obținut note peste 5 la cele două probe. Ca în fiecare an, matematica dă bătăi de cap mai mari elevilor, așa că, pe discipline, 70,78% au obținut cel puțin nota 5 la această disciplină, față de 85% dintre elevi, care au obținut note de trecere la limba și literatura română. Rezultatele au fost așteptate cu sufletul la gură de elevi și de părinți, care au stat în fața școlilor încă de dimineață, ei sperând ca nerăbdarea lor să fie spulberată mai devreme de ora 16.00, ora stabilită de Ministerul Educației pentru afișarea rezultatelor. Valul de emoție s-a spart în jurul orei 12.00, când școlile au afișat rezultatele, iar bucuria a luat locul nerăbdării. Elevii și părinții s-au îmbrățișat, s-au felicitat și au plâns de bucurie când au văzut notele mari pe care le-au obținut. În cazurile fericite...

CELE MAI MULTE NOTE DE 10, LA MATEMATICĂ Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, 259 de elevi au obținut nota 10 la matematică și 18 au fost evaluați cu nota maximă la limba și literatura română, 12 dintre candidați reușind să primească nota 10 la ambele discipline. Tudor a terminat clasa a VIII-a ca șef de promoție, cu media 10, așa că probele Evaluării Naționale nu i s-au părut foarte dificile. ”A fost ușor și la română, și la matematică. Am luat 9,90 la română și 10 la mate. Am greșit puțin la română, dar e drept că rezolvările la română sunt puțin interpretabile, așa că nu am luat nota maximă. Îmi doresc să dau la medicină la București, dar mai am încă patru ani de liceu la „Mircea“”, a povestit Tudor. O altă tânără sărea în sus de bucurie când a văzut notele pe care le-a obținut: 10 la matematică și 9,90 la română. Cu notele acestea mari, dar și cu media de absolvire din cei patru ani (proporție de 25%), elevii vor putea opta pentru cele mai bune licee din județ, urmând să fie repartizați computerizat în funcție de media de admitere. Vineri după-amiază, elevii care s-au considerat nemulțumiți de notele primite au putut depune contestații, rezultatele finale după recorectarea lucrărilor urmând să fie afișate pe 30 iunie. Comparativ cu rezultatele Evaluării Naționale din 2014, în acest an s-a înregistrat o creștere cu 8,88% a promovabilității. Cele mai multe medii de 10 au fost obținute de candidații din Cluj (43), Suceava (25) și Argeș (24). Constanța se situează imediat după municipiul București, cu 12 medii de 10, față de cele 13 note maxime înregistrate în Capitală.